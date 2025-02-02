經部：赴墨台廠逾300家 視美方政策協助業者調整布局

川普下令4日起將對中國、加拿大、墨西哥徵關稅。台灣有多家廠商在墨西哥設廠，其中以「電子6哥」為代表，包括鴻海、和碩等。（資料照）

〔中央社〕美國總統川普下令4日起將對中國、加拿大、墨西哥徵關稅，貿易戰2.0風雨欲來。經濟部表示，近年在供應鏈重組趨勢下，台廠赴墨投資家數已超過300家，以EMS、機械和汽車零組件為主，將持續關注美方政策後續發展，並協助台廠視情況進行產線調度與投資布局。

川普下令自4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅；台灣有多家廠商在墨西哥設廠，其中以「電子6哥」為代表，包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達。

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在近岸外包趨勢下，近年來台廠陸續赴墨投資設廠或擴大產線與升級設備，根據經濟部統計，赴墨投資台商已超過300家，主要為電子製造服務（EMS）、機械、汽車零組件和紡織等廠商，預計2025年台商在墨投資額將達到40億美元，總僱用員工數將達7萬人。

經濟部今天表示，將持續關注美方政策後續發展，2024年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要為EMS相關，且多數仍以美國市場為出口標的，經濟部將協助台灣業者，視情況進行產線調度與投資布局。

經濟部指出，透過今年度「2025年選擇美國投資高峰會（2025 SelectUSA Investment Summit）」等活動籌組代表團，協助台商在布局美國市場時，能得到當地政府政策支持，創造台美供應鏈雙贏的商業模式。

根據經濟部統計，赴墨投資台商已超過300家，主要廠商包括鴻海、英業達、緯創、和碩、廣達、緯穎、啟碁、研華、仁寶、貿聯、永豐餘、乙盛、英濟、吉茂、華碩、達達、台達電、年興紡織、遠東新世紀、東元電機、晶睿、環旭、光寶電子、台全、皇田工業、廣華、鉅祥、佳和、信邦等。

經濟部表示，2023年墨西哥是全球第1大中大型電腦設備的出口國，出口金額為199億美元，在全球出口市場占有率為16%；其中出口最多的州是齊瓦瓦州，出口金額達143億美元，即為台灣電子大廠聚集的所在地。

此外，川普近日也喊話將對輸入美國的電腦晶片、半導體等貨物課徵全面關稅。經濟部重申，台美不僅是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是半成品而非最終產品，主要合作對象也是美商。

至於在半導體製造產能上，經濟部表示，能夠更接近美國客戶與市場的對美投資，也由首次川普政府時即開始布局，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

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