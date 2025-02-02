川普關稅大刀砍向加墨 華爾街日報狠批史上最蠢貿易戰

美國總統川普（左）對墨西哥商品課徵25％關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆（右）下令對美國實施報復性關稅。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普1日簽署行政命令，對加拿大及墨西哥輸美產品加徵關稅。《華爾街日報》以編輯委員會名義發表專欄文章，狠批川普無緣無故對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，開啟一場「史上最愚蠢」的貿易戰。

文章指出，撇開中國不談，川普對鄰國進行經濟攻擊的理由完全無法令人信服，川普稱向加墨開徵關稅是為了解決美國芬太尼（fentanyl）危機。但毒品幾十年來一直流入美國，只要美國人繼續使用毒品，毒品就會不斷流入，任何國家都無力阻止。芬太尼只是藉口，關稅本身就是川普的目的。

請繼續往下閱讀...

川普還強調，我們不需要他們這樣的產品，我們有您需要的石油，有您需要的所有樹木，也就是木材。文章稱，川普好像認為美國應該發展成一個自給自足的經濟體，美國不應該從國外進口任何東西，這並非世界運作的方式，也不是美國民眾想要的生活。

文章以汽車業為例，根據2024年數據顯示，加拿大供應美國近13％的汽車零件，墨西哥供應近42％，加拿大與墨西哥早已高度整合進整體供應鏈中，每個人都能從中受益。

美國貿易代表署也指出，到 2023 年，製造業為美國經濟增加超過 8090 億美元，約占美國製造業總產出的 11.2%，並支持「970 萬個直接和間接的美國就業機會」。2022 年，美國向加拿大和墨西哥出口價值 754 億美元的汽車和零件。根據美國汽車政策委員會的數據，這一數字到 2023 年躍升 14%，達到 862 億美元。

如果沒有這項貿易，美國汽車製造商的競爭力就會大大減弱。區域一體化如今已成為全行業的製造策略，日本、韓國和歐洲也採用這種策略，旨在利用各種高技能和低成本的勞動力市場來採購零件、軟體和組裝。

正如美國智庫加圖研究所學者林奇寇姆（Scott Lincicome）所說，數據顯示隨著進口的增加，美國的產量也會增加。德州、俄亥俄州、伊利諾州和密西根州的數千個高薪汽車工作的競爭力就歸功於這個生態系統，這些工作嚴重依賴墨西哥和加拿大的供應商。

而且，關稅也將導致農產品跨境貿易陷入混亂。2024會計年度，墨西哥食品出口約占美國農產品進口總額的23%，而加拿大供應量約佔20%。許多美國大型農場已經轉移到墨西哥，因為合法移民限制使他們很難在美國找到工人。

除此，川普關稅大棒揮出後將招致報復，加拿大總理杜魯道表示，加拿大將對總值1550億加元的美國商品徵收25%關稅，以回應美國對其課徵高額關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）1日也表示，她已經命令經濟部長實施關稅與非關稅措施，來捍衛國家利益。

文章總結，根據川普第一任期內談判並簽署的美墨加貿易協定，這些情況不應該發生。如果川普贏得一些象徵性的讓步，他或許會宣稱勝利並撤退。但北美貿易戰持續下去，將會成為史上最愚蠢的貿易戰之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法