川普關稅戰開第1槍 高盛推薦買黃金避險

川普宣布對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，華爾街投行認為黃金可望成為資金避風港。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2月1日簽署行政命令，4日起對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅，將引發貿易戰並拖累經濟增長。資金該如何配置才不會被川普關稅大棒波及？高盛認為，黃金及石油等大宗商品可望成為資金避風港。

《MarketWatch》報導，由於投資人對川普關稅的擔憂，已造成紐約市場出現搶購實體黃金和白銀的現象，上週五（1/31）黃金交易價格則已經來到每盎司 2846 美元。

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高盛策略師達特（Samantha Dart） 領導的研究團隊得出結論，重申對2026 年第二季金價每盎司升至3000 美元的預測，主要受到結構性（央行購金）和週期性（ETF買盤）因素的驅動。

鑑於金價 1 月上漲逾 7%，一些投資者已經率先進場布局，部分對沖措施可能已經到位。不過，策略師們補充，黃金還可以抵禦對美國政府債務上升的擔憂。

石油商品也被視為另一個關稅避風港，可防止因地緣政治供應中斷。根據路透報導，美官員稱，對加拿大能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。達特和她的團隊表示，川普支持能源供應及聯邦鑽探土地與水域擴張，「對美國近期供應成長的影響很小」。

高盛表示，經與美國石油和天然氣生產商的對話表明，聯邦土地供應並不是成長的瓶頸，市場價格和資本才是大問題。

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