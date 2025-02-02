歐洲如何避免與美打貿易戰？義大利外長提3招

歐洲如何避免與美打貿易戰？義大利外長建議三大策略應對。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，美國總統川普比想像中更務實，如果歐洲要避免與川普主政下的美國打貿易戰，就必須做到3點：向美購買更多商品、增加國防預算，以及放鬆經濟管制。

川普1月31日表明，他「絕對會」對來自歐盟的商品加徵關稅，重申歐盟待美國實在太差。去年12月，川普也在社群平台發文要求歐盟國家購買更多美國石油和天然氣，否則將對歐盟商品一律加徵關稅。一直以來，川普對歐盟的抱怨之一是，歐盟對美國存在龐大的貿易順差。

請繼續往下閱讀...

對此，塔加尼近日接受美國政治新聞網站《Politico》歐洲版訪問時提到，自己在2017年擔任歐洲議會議長時曾與川普達成一項協議，稱川普「比人們想像的要務實得多」，是一個「可以應對」的人。如果歐洲想避免與川普發生貿易戰，就必須從美國購買更多商品，增加國防預算，並放鬆管制，以使歐盟經濟更加強大。

塔加尼進一步指出，川普入主白宮對歐洲從貿易到國防等各方面都敲響警鐘。義國面臨的問題是，國防支出佔國內生產毛額（GDP）僅1.57％，是北約組織（NATO）水準最低的國家之一，遠低於至少2％的聯盟目標。

隨著川普希望將國防支出佔比提高到5％，並獲得波蘭、愛沙尼亞和立陶宛等國支持，義國勢必面臨更多壓力。塔加尼贊成國防支出佔比達2％，「但你不能強迫我削減醫療保健費用」。他補充道，「首先我們達到2％，再討論3％」。

此外，塔加尼已與美國國務卿魯比歐交談，透露魯比歐堅稱美國「不會放棄烏克蘭」。塔加尼也淡化川普放話從丹麥手中奪取格陵蘭島的威脅，稱不認為川普會入侵格陵蘭。

塔加尼總結道，在川普新時代，歐洲必須採取更多措施來維護自身利益，必須加速走上一條變得更強大、完善銀行聯盟、單一能源市場、財政協調和歐洲國防的道路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法