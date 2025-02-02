川普加徵關稅 胡錫進酸：兜一大圈還是得買中國貨

美國總統川普（圖左）對中國商品徵收10%附加關稅，胡錫進（圖右）認為，美國兜一大圈還是得買中國貨。（路透、彭博，本報合成照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週六（1日）簽署行政命令，宣布對加拿大、墨西哥和中國的進口商品加徵關稅。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進稱，中國是全球製造業綜合成本最低的國家，對中國不斷加稅，加到最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，並酸美國兜一大圈，還是得直接或間接買中國貨。

綜合媒體報導，川普週六在海湖莊園簽署行政命令，宣布將對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品徵收10%關稅，關稅將於美東時間2月4日凌晨12:01之後生效。

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胡錫進今（2日）在中國社交平台微博發文表示看法，指川普的做法肯定會對加拿大、墨西哥和中國對美貿易造成損失。對中國來說，一些主要從事對美出口業務的公司會經歷不同程度的困難。但胡錫進認為，中國經濟界整體上無需驚慌，川普這一輪加關稅早在各方預期之中，中國相關廠商早已未雨綢繆，做了大量準備。

胡錫進稱，美國將中國視為頭號戰略競爭對手，但川普加關稅是面向世界，他最新行動打擊最重的是北美自由貿易協定成員國墨西哥和加拿大，2國分別是美國第一和第二大貿易夥伴。也就是說川普在改變全球貿易原有的面貌，使它朝著支離破碎不確定的方向演變，這當中越小的經濟體，風險越大，抵抗力越弱，而中國反貿易戰的能力最強。

胡錫進又指，經過上一輪關稅擠壓後，許多中國輸美產品的利潤空間縮小了，有些接近臨界點，川普接著提高關稅，美方所要分攤的增稅比例必將更高，其中一部分由美國經銷商支付，另一部分只能轉嫁給美國消費者，拉升美國好不容易降下來的通膨。中國廠商決不可能賠本向美國出口。

胡錫進稱，由於關稅作用，其他國家的服裝、玩具、家具、電器等對美出口可能會增加，但是那些東南亞、南美甚至非洲的許多替代產品也是中國廠商遷過去生產的，有些高度勞動密集型的產業，即使沒有美國的加稅，中國廠商也會向外遷移，因為新廠址的員工工資比中國低，大於遷廠所增加的成本，服裝業尤其明顯。

胡錫進認為，美國的關稅不可能把中國的大量產業逼走，包括一些勞動密集的產業，因為中國的供應鏈高度成熟，「社會非常穩定」，而且員工薪資雖然高於許多發展中國家，但是中國員工技術熟練，責任感高，這些構成難以取代的環境，這個綜合優勢不是逃避10%甚至更多一些關稅可以抵銷的。

另外，中國的產業鏈越來越強大，高端部分逐漸成熟，基礎部分綿密。例如東南亞對美出口服裝，60%以上的布料來自中國。對美出口電器，零件大多來自中國，只是在它們當地組裝。那些中國外遷的工廠和依賴中國產業鏈的當地工廠，除了對美出口，還會增加在當地及週邊的銷售，使中國供應鏈進一步深入到世界各地的產業中，從而擴大中國製造在當地的滲透，中國影響力隨之擴大。

綜上所述，胡錫進認為，川普把關稅當萬用牌打，原因之一也是因為川普手上缺少其他好用的牌，只能有什麼不滿就上關稅。人類近現代發展史就是關稅不斷降低的過程，川普反其道而行之，是典型的急功近利，通常會「殺敵一千自損八百」，當他越打越多時，美國就會成為風險和問題的聚集地，變成「殺敵八百自損一千」。

胡錫進認為，中國民營企業有非常強的調整和生存能力，最終給自己招麻煩並付出代價的將是美國自己。

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