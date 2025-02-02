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揚言關閉美軍基地遭反嗆斷金援遷至台邦交國 宏都拉斯龜縮了

2025/02/02 15:41

宏都拉斯總統卡蕬楚今年初揚言，若川普驅逐宏國非法移民，將關閉美國在宏國的巴麥洛拉空軍基地做為報復，如今態度放軟。（法新社檔案照）宏都拉斯總統卡蕬楚今年初揚言，若川普驅逐宏國非法移民，將關閉美國在宏國的巴麥洛拉空軍基地做為報復，如今態度放軟。（法新社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯卡蕬楚（Xiomara Castro）今年1月初公開警告川普，若美國驅逐宏都拉斯移民，將關閉美國在宏國的軍事基地作為報復。美議員則反嗆，如果宏國關閉美軍基地，將授權總統中止對該國所有經濟及人道援助，還有議員則建議將軍事基地遷往對美國友好的瓜地馬拉。如今，卡蕬楚態度放軟，美國在宏國巴麥洛拉（Palmerola）的軍事基地已經續簽1年。

卡蕬楚今年1月1日威脅美國總統川普，一旦大規模驅逐宏國移民，就關閉美軍在宏國的軍事基地。此事引爆美國眾議員奧格茲（Andy Ogles）不滿，提出「宏都拉斯法案」，只要美軍基地被關閉，就授權總統中止對宏都拉斯的所有援助，包括經濟、人道和軍事支援。

不僅如此，猶他州參議員Mike Lee 也在社群平台X上發文回嗆，「如果宏都拉斯不希望我們在那裡，我們可以將該基地移至瓜地馬拉，那裡對美國更友好，並且致力於打擊人口販賣」。

Lee 也建議對從美國匯往宏都拉斯的匯款進行限制，呼籲立法要求宏國人向該國匯款時，提供合法移民身分證明。他強調，在我們這樣做的同時，也不再向宏都拉斯或任何其他不同意我們驅逐非法移民的國家，提供任何幫助。

然而，卡蕬楚的強悍態度遭美國議員圍剿後，時隔1個月態度放軟，他授權政府單位與美國續約，美國在宏國巴麥洛拉的軍事基地已經續簽1年，此事也獲得宏拉斯外交部長雷納（Eduardo Enrique Reina）證實。

雷納說，總統卡蕬楚延長了《巴麥洛拉條約》，我們每年都會按照協議的規定進行續簽，上次在一月份續簽了一年的協議，我們將在相互尊重的基礎努力開展工作。

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