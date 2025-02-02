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太意外！DeepSeek下載排行曝光 這國竟是第1名

2025/02/02 14:38

中國DeepSeek開發的AI聊天機器人引起全球關注，許多國家擔心個資被「送中」。（彭博）中國DeepSeek開發的AI聊天機器人引起全球關注，許多國家擔心個資被「送中」。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國DeepSeek開發的AI聊天機器人自發布以來，外界對其資安疑慮逐漸升高，許多國家擔心個資被「送中」，台灣等多國政府機構已經禁用，數百家公司也嚴禁下載。不過，DeepSeek仍居140個國家蘋果App Store下載排行榜首位，印度用戶占比最高。

彭博報導，市場分析公司Appfigures數據顯示，DeepSeek自1月26日首次登頂蘋果App Store後， 持續保持全球領先地位，下載量在18天內突破1600萬次，幾乎是競爭對手ChatGPT同期下載量的2倍。

DeepSeek在印度市場表現相當突出， 來自印度的下載量占所有平台下載總量的15.6%，成為DeepSeek新用戶增長的最大來源。

DeepSeek在美國市場也取得不錯成績， 自1月28日起一直是美國Google Play榜首。不過，有關數據只包含App Store及Google Play下載，並不包含從第3方應用商店下載。

不過，迄今為止，DeepSeek的總用戶數與 ChatGPT 相比仍然相形見絀，而且各國政府和企業考慮到其潛在的資安疑慮，未來增長恐面臨障礙。彭博指出，目前已高達數百家公司和多國政府承包商已封鎖 DeepSeek。

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