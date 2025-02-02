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病患隱私被看光？美國抓包2款中國製生理監視器藏後門

2025/02/02 13:45

美國網路安全暨基礎設施安全局發現，中國製造的Contec CMS8000醫療生理監視器內藏後門程式。（圖取自Contec 官網）美國網路安全暨基礎設施安全局發現，中國製造的Contec CMS8000醫療生理監視器內藏後門程式。（圖取自Contec 官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）發現，兩款中國製造的Contec CMS8000醫療生理監視器內藏後門程式，這些後門會將病患資料悄悄傳送到1個中國IP位址。

科技媒體《Tom'shardware》報導，CISA說，2款由中國製造的Contec CMS8000醫療生理監視器內藏後門程式（backdoor）。這些後門會將病患資料悄悄傳送到1個中國IP位址，並可下載資料。

美國指控，中國醫療器材製造商Contec 生產的2款產品藏後門程式。（圖取自Contec 官網）美國指控，中國醫療器材製造商Contec 生產的2款產品藏後門程式。（圖取自Contec 官網）

CISA公佈了將資料傳輸到特定 IP 位址的代碼，解碼後的數據包含詳細訊息，例如醫生姓名、患者、醫院科室、入院日期、出生日期以及使用該設備的人員等資訊。

CISA提及，Contec醫療系統是一家總部位於中國的醫療器材製造商，其產品遍布歐盟和美國的醫院、診所和其他醫療機構，部分產品也可以透過 eBay 購買，價格為599 美元。

報導指出，Contec CMS8000 監測患者的生理徵象，同時詳細儲存其數據，包括心電圖、心跳、血氧、血壓、呼吸頻率等，CISA指控其藏有後門程式引發隱私問題。目前Contec 尚未解決此問題。

美國食品藥物管理局（FDA）表示，這些網路安全漏洞可能允許未經授權者，繞過網路安全控制，獲取設備的存取權限，並可能對其進行操控。FDA補充，目前尚未發現與這些網路安全漏洞，造成任何網路安全事件、傷害或死亡事件」。

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