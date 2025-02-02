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2024年全國繼承移轉棟數19年來首見衰退 買賣移轉則創11年新高

2025/02/02 12:46

2024年全國四大類移轉棟數全數出爐，相較前年呈現三升一降。（記者徐義平攝）2024年全國四大類移轉棟數全數出爐，相較前年呈現三升一降。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國四大類移轉棟數全數出爐，相較前年呈現三升一降，又以買賣移轉棟數表現最佳，全年達35.05萬棟、年增14.20%，更是自2014年以來、近11年房市買氣最佳的一年，反觀繼承移轉棟數則是19年來首見衰退、拍賣移轉棟數更是連兩年跌破4千棟。

根據內政部統計月報最新發布，去年全國買賣移轉棟數12個月份中高達6個月份的單月移轉棟數超過3萬棟，尤其4月到8月更是連續5個月份單月移轉量突破3萬棟。房產業者分析，去年上半年房市買氣相當熱絡，不過，9月以後的單月移轉量則全數跌破3萬棟，主要是受到銀行房貸限縮以及央行第七波選擇性信用管制衝擊，預期今年全年買賣移轉棟數將呈現衰退格局。

再觀察去年全國繼承移轉棟數約7.59萬棟、年減約1.42%，是2006年以來、19年首見年度衰退，不過，仍是1991年有統計以來史上第二高紀錄，而去年全國贈與買賣移轉棟數約5.40萬棟、年增約4.04%，也是2021年以來、近4年新高，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年全國每4.16戶住宅移轉就有1戶是從繼承、贈與而來，主要是受到高房價、低薪資成長的落差壓力，以及少子化等人口結構改變所導致。

2024年每4.16戶住宅移轉就有1戶是繼承、贈與而來

至於，房市反向指標的全國拍賣移轉棟數（法拍屋），去年全年僅3703棟，即便年增幅達4.63%，但2023、2024年卻連續兩年跌破4千棟，分別為2003年有統計以來前兩低的年度法拍屋移轉量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因房貸資金緊縮，降低民眾購屋的購買力，加上央行祭出第七波選擇性信用管制後也影響民眾購屋意願，不過，整體買賣移轉棟數其實包含中古屋交易與新成屋交屋的量體，尤其在前幾年大量推案的新屋交屋潮灌入，衝高整體買賣移轉棟數，但實際房市買氣其實會較移轉棟數顯得更加嚴峻，預期今年房市買氣仍會以自用當道，但在資金緊縮情況未改善之前，整體房市表現相當有限。＃

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