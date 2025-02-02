反擊！墨西哥總統下令對美國實施報復性關稅

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）下令對美國實施報復性關稅。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週六（1日）簽署行政命令，正式對墨西哥商品全面課徵25％關稅。作為反擊，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）下令對美國實施報復性關稅。

綜合媒體報導，美國總統川普週六下令，自2月4日起對加拿大和墨西哥輸美商品開徵25％關稅，對中國商品徵10％關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）和非法移民侵入美國所引發的緊急狀態。

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在川普對墨西哥商品全面課徵25％關稅後，薛恩鮑姆同日下令墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）對美國實施關稅和非關稅措施，以捍衛墨西哥的利益。

薛恩鮑姆在社交平台X發文強調，她的政府並不尋求與北方鄰國（此指美國）對抗，而是尋求合作與對話。

埃布拉德近日也發出警告，稱美國若對墨西哥加徵關稅將是「戰略失誤」，數千萬美國消費者以及大量美國企業將為此埋單。

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