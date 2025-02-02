寺廟名有靈感+招財貓助力 南投堂兄弟刮中100萬

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂，已刮出3個2000萬元、141個100萬元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，南投一對年輕堂兄弟，大年初二跟家人一起到南投草屯惠德宮拜拜求財並祈求家人平安順遂，返家路途經過「惠德彩券行」，又看到店內一對招財貓像是對他們招手，便陸續買了3張1000元刮刮樂，中獎後再換購3張「2000萬超級紅包」，要刮之前還先摸一摸招財貓，沒想到刮中100萬元。

據南投縣草屯鎮明賢街「惠德彩券行」代理人陳先生描述，這對堂兄弟刮中100萬元後，興奮地高聲尖叫：「我們中100萬了！」還立刻打電話請還在惠德宮拜拜的家人也過來確認，全家人都開心不已直歡呼陳先生笑稱，過年前想說要為彩券行增加喜氣，特別去買招財貓來聚財，果真店裡被「幸運貓貓給造訪」，刮出了100萬元。

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台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至2月1日，已刮出3個2000萬元、141個100萬元。

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