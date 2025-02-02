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川普簽了！ 美國4日起正式對中國、墨西哥及加拿大開徵關稅

2025/02/02 10:06

美國總統川普1日下令，將自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅。（彭博資料照）美國總統川普1日下令，將自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅。（彭博資料照）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間2月1日下令，自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品開徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）和非法移民侵入美國所引發的緊急狀態。

綜合媒體報導，白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）1日下午於社群媒體平台X發文表示，「對從加拿大、墨西哥及中國進口商品課徵關稅（的命令）已經簽了！」

為回應煉油廠和美國中西部各州的擔憂，川普僅對加國能源產品徵10%關稅；但對墨國能源產品將徵收完整的25%關稅。

川普開徵關稅行動的依據，是根據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），宣布國家進入緊急狀態。《國際緊急經濟權力法》賦予因應危機的廣泛權力。

川普1日在位於佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）打小白球，接著簽署3道關稅行政命令。目前不清楚他是否會就關稅議題向媒體發言。

白宮表示，關稅將維持「直至危機緩解」，但並未詳細說明3國需要採取何種措施才能獲得緩解。

墨西哥和加拿大最近數週不斷強調，將對關稅採取迅速且徹底的報復行動。中國則尚未做出回應，僅稱貿易戰、關稅戰沒有贏家。

美國《國會山莊報》（The Hill）1日報導，川普此舉可能引發連鎖貿易戰。專家也一再示警，關稅可能導致企業把更高的成本轉嫁給消費者。

《法新社》報導則稱，對加拿大、墨西哥和中國這3個美國主要貿易夥伴徵收關稅，將讓川普陷入風險，因為他之所以能在2024年11月大選勝出，部分原因反映美國民眾對經濟的不滿。

安永聯合會計師事務所（EY）首席經濟學者達科（Gregory Daco）受訪表示，進口成本上升恐「抑制消費者支出和商業投資」。他預料，關稅影響下，美國今年第1季通膨率將上升0.7個百分點，之後再逐漸放緩。

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