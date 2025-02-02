郭明錤：Apple Intelligence對iPhone銷售無太大幫助

郭明錤認為，Apple Intelligence對提振iPhone銷量並沒有太大幫助。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤週六（1日）出具報告指出，Apple Intelligence對提振iPhone銷量並沒有太大幫助。

綜合媒體報導，郭明錤報告中指出，假設蘋果公司（Apple）在不同區域銷售的產品組合比例類似，也忽略匯率與各國價差，則營收比重跟出貨比重相似，另也假設美國佔美洲總銷售/出貨約75%。根據蘋果1月30日財報與上述假設，得出2024年第4季美國佔全球iPhone出貨比重達31.8%、日本則為7.2%，2地佔比皆較2023年第4季略微成長，但從最新產業調查發現，全球2024年第4季iPhone 16出貨量來到6600萬部，較iPhone 15系列在2023年第4季出貨量6800萬部少。

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另外，值得注意的是，美國於2024年第4季銷售iPhone 16估達2100萬部，較前一代（iPhone 15）略微衰退2.3%；而沒有提供Apple Intelligence的日本iPhone銷量卻來到470萬部，較前一代年增6.8%。

郭明錤稱，根據上述數據，可合理推論，即便美國市場iPhone出貨在2024年第4季是年成長，幅度應該有限。此外，如果同時參考協力廠商調查的用戶對Apple Intelligence興趣不高的結論，也與其iPhone出貨衰退的預測方向一致。

郭明錤認為，iPhone的營收因產品組合持續改善而抵消出貨量下滑，但此策略的有效性已在倒數計時。

郭明錤稱，根據其產業調查，整體iPhone 2024年第4季出貨量衰退約5.8%，但iPhone營收僅在2024年第4季年衰退0.8%，原因在於iPhone在2024年第4季的產品出貨組合又更進一步改善。

以新機型Pro系列佔總體出貨量而言，從2023年第4季的54%顯著提升到61%。此外，購買Pro系列的用戶，有很高的機率都會加價買更高儲存空間的版本，因此Pro系列對平均單價的貢獻非常顯著。不是每家公司都能執行用提高單價抵銷出貨下滑以維持營收的策略，條件是必須擁有強大的品牌力。

但郭明錤也表示，Pro機型佔比不可能無止盡的提高，2025年第1季財報中的iPhone的營收開始衰退就是個警訊。郭明錤認為，若蘋果不調整iPhone產品與銷售策略，照此趨勢，2026年就會見到iPhone營收出現中個位數的年衰退。

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