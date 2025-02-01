大樂透頭獎摃龜下期上看1.6億 春節大紅包開出28組

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出28組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（1日）大樂透頭獎摃龜，台彩預估下期獎金上看1.6億元。春節大紅包則開出28組，總中獎注數34注，其中22組為單注中獎，6組為2注均分；春節小紅包開出45組，總中獎注數51注，其中39組為單注中獎，6組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，累積開出春節大紅包202組、剩餘278組，累積開出春節小紅包344組、剩餘456組，下期（2日）將繼續加開春節大紅包及小紅包獎項。

請繼續往下閱讀...

本期大樂透中獎號碼「02、09、10、18、39、40」，特別號「08」；49樂合彩中獎號碼「02、09、10、18、39、40」。春節大紅包中獎號碼「01、02、13、16、19、23、33、36、49」，春節小紅包「31」。

另外，本期今彩539中獎號碼「01、10、23、32、37」；39樂合彩中獎號碼「01、10、23、32、37」。本期3星彩中獎號碼「027」；4星彩中獎號碼「2125」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法