繼DeepSeek後 OpenAI發布更便宜模型o3-Mini

OpenAI推出一種新的輕量級人工智慧模型o3-Mini，隨著中國DeepSeek發布開源模型，OpenAI新產品將受到密切注意。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI推出一種新的輕量級人工智慧模型o3-Mini，據稱該模型能夠進行類似人類的推理，並在效率上有所提升，隨著中國DeepSeek發布開源模型，OpenAI新產品將受到密切注意。

OpenAI表示，o3-mini現已透過其ChatGPT聊天機器人向免費用戶和付費ChatGPT Plus用戶，以及付費Pro和Team服務用戶提供。該模型還可透過該公司的應用程式介面（API）取得。該公司表示，將在一周內向企業用戶提供該功能。

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該公司於去年12月首次宣布o3-mini 計劃，同時推出了更強大的版本o3。這兩種模型旨在回答與編碼、數學和科學等主題相關的複雜問題。時間安排在預料之中：OpenAI 去年表示o3-mini 將於今年1月底發布，o3也將在隨後不久發布。但此次發布也恰逢業界對DeepSeek似乎已取得的收益感到恐慌。

DeepSeek的模型R1在一系列行業基準上與美國領先的開發商相媲美、或表現更優。例如，它可以完成數學任務並回答常識性的問題。而且至關重要的是，它的製造成本僅為同類產品的一小部分，這引發有關此類模型的價格和價值的更廣泛討論。

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