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離岸風電CPPA膠著 業界：台智電最快3月有斬獲

2025/02/01 20:48

業界信心看待台智電能在近期有所斬獲。（資料照，記者廖家寧攝）業界信心看待台智電能在近期有所斬獲。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電躉購退場，然而部分開發商與企業洽談CPPA（企業購售電合約）陷入膠著，若融資不到位也就無法啟動後續風場施工合約。經濟部成立泛官股綠電平台「台灣智慧電能公司」（台智電）協助排解企業購電痛點，但有部分開發商擔憂台智電尚未取得足夠國際信評。部分開發商與業界人士研判，台智電具備半官方性質，應能在第1季就有所斬獲。

經濟部官員指出，台智電目前都有與3-1期、3-2期風場接觸，包括哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙二號風場、森崴能源的又德風場、風睿能源的海盛、海廣風場、法國電力再生能源公司（EDF Renewables）與台亞風能合資的環洋風場。

外界對於風電傳言紛紛擾擾，甚至有立委凍結台電預算的理由僅是因風電比核電貴，批判能源政策方向錯誤。對此，業界人士指出，「企業的綠電需求是騙不了人的」，台智電預計3月由經濟部標準局局長陳怡玲擔任代理董事長，台智電本身具有半官方性質，銀行不至於無法信任，且採取「統購分銷」機制，能解決企業因風電承購期程太長而無法立即下手的顧慮。

業界研判，台智電目標4月實收資本額達新台幣20億元，應會在今年第1季資金陸續到位後，就能有所斬獲，信心看待會有好消息。

至於綠電信保機制相關辦法至今尚未正式公告，業界人士透露，機制能解決銀行最擔心的風場買家退出所造成的空窗期斷炊，影響風場償貸能力，雖尚未正式公布，但其實風場業者與企業買家都有陸續去接觸。

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