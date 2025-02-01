黃金、白銀罕見空運湧至美國 專家驚嘆：極不尋常

由於擔心美國政府即將徵收關稅，商人們正把成堆的銀條裝上飛機，趕往美國。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心美國川普政府即將徵收關稅，商人正把黃金、白銀裝上飛機送往美國。

過去幾個月裡，密封的木箱已陸續運抵從倫敦飛往紐約的商業航班貨艙，並被捆紮嚴實以防被破壞。當它們抵達美國本土時，就會被卡車收集起來，而卡車司機通常都不知道他們運的是什麼。由於擔心美國政府即將徵收關稅，現在裡面裝著的是成堆的銀條，商人們正把它們裝上飛機，趕往美國。

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黃金通常在倫敦、紐約、蘇黎世、香港和上海等全球主要交易中心之間流動，而體積較大的白銀通常透過船運進行運輸，因為海運比較便宜。但是，川普政府的關稅威脅已造成前所未有的混亂。

交易員表示，美國白銀期貨價格已飆升至每盎司1美元以上的溢價，使得空運變得可行，並促使交易員在新的貿易措施宣布之前爭相將白銀運入美國。行業資深人士、諮詢公司Metals Focus創始合夥人菲利普·紐曼 （Philip Newman） 表示：「這是高度極不尋常的（It is highly, highly unusual），這是我第一次聽說倫敦至紐約航線有運送白銀這種事」。

黃金和銅也大量湧入美國。自去年11月川普總統贏得大選以來，期貨價格已飆升至國際基準水平之上，為少數能夠在短時間內將大量金屬運往美國的貿易公司和銀行創造機會。

自美國大選以來，已有近1400萬盎司黃金（價值380億美元）和4500萬盎司白銀流入紐約商品期貨交易所的倉庫。

據知情人士透露，大量黃金先被出口到瑞士，而對黃金的搶購導致人們數週的排隊等待，將黃金從英格蘭銀行的金庫中取出，交由私人銀行保管。由於川普政府的關稅迫在眉睫，交易員們尋求避風港，黃金價格本週創下歷史新高。

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