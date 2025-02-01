日本哪裡外國遊客最多？NHK用大數據框出驚訝地區

觀察東京都會區，紅色標示越深，表示該地區的外國人越多。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本哪個地區的外國人數量正在增加？NHK利用最新的大數據對全國各地進行分析，發現一些令人驚訝的領域。去年訪問日本的外國遊客人數達到3686萬人，預計今年的數量將超過去年的最高紀錄。

若以2024年的數據觀察東京都會區，紅色標示越深，表示該地區的外國人越多。許多地區都位於山手線附近，以及擁有海外熱門旅遊景點的地區，例如井之頭公園和吉卜力工作室博物館所在的吉祥寺地區，以及三麗鷗彩虹樂園（Sanrio Puroland）。

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關西地區大阪府內，除了有道頓堀、大阪城、日本環球影城等景點的大阪市外，太陽之塔所在的萬博紀念公園等北部地區，也漆成了紅色。

此外，神奈川縣的橫濱、東京迪士尼樂園所在的浦安、千葉縣的成田機場週邊也被染成紅色。

在京都府，外國人聚集的熱門地區包括京都市的中心區、西部的嵐山、北部的鞍馬寺和三千院周圍的地區。（取自網路）

在京都府，這些地區包括京都市的中心區、西部的嵐山、北部的鞍馬寺和三千院周圍的地區。

兵庫縣以神戶港和有馬溫泉為中心，奈良縣則擁有東大寺等多座著名寺廟。

在北海道，札幌車站週邊、新千歲機場、小釜，以及受歡迎的滑雪勝地二世谷-留壽都被漆成紅色。從札幌出發交通便利的溫泉勝地也很受歡迎。

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