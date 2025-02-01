「站巨人肩上」偷師？美國會擬立法「斬斷」美中AI聯繫

美國聯邦參議員霍利提案，禁止美中之間的AI技術和設備進出口，以及雙方的投資和研發。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）宣稱低成本的人工智慧（AI）聊天機器人，撼動美國政治和科技界，美國國會擬訂立「美國人工智慧能力與中國脫鉤法案」（Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act），禁止美中兩國在相關技術和智慧產權上的進出口，並禁止美國企業投資或參與中國任何相關軟硬體，包括學術研究。

《美聯社》及《南華早報》指出，由共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出的「美國人工智慧能力與中國脫鉤法案」，旨在切斷美中兩國在AI技術和智慧產權的進出口，禁止美國企業投資或參與任何進行AI軟硬體研究或製造的中國實體機構，也禁止美國企業和大專院校在中國或與中國實體機構合作進行AI研究，同時增強自身競爭優勢。霍利強調，「流入中國AI領域的每1塊美元和千兆筆數據，最終都會被用來對付美國」。

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然而，華府顧問機構DGA-Albright Stonebridge Group合作夥伴特里歐洛（Paul Triolo）評估，該法案涉及範圍廣泛，反映美企和研究人員對中國AI狀況影響的諸多誤解，預計業界和其他議員會強烈反對。

華府智庫「昆西研究所」研究員西蒙（Denis Simon）表示，美中目前在AI方面的共同研究或開發有限，雙方雖就AI安全問題進行會談，研發合作「通常不會發生」。他補充，就科學原理而言，美國大專院校會感興趣，但對可能損害美國國安利益感到非常恐懼。

除了國會外，美國各界對DeepSeek的資安風險也高度警戒。共和黨籍德州州長艾波特1月31日率各州之先，下令禁止州政府設備使用DeepSeek，以及中國社群媒體應用程式小紅書和Lemon8，「德州不會允許中共透過會蒐集數據的AI和社交程式，滲透德州的關鍵基礎設施。德州將繼續保護及捍衛我們的國家免受外國敵對行為者侵犯」。艾波特早在2022年下令禁止同樣具有資安疑慮的TikTok（抖音國際版）。

眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾和民主黨首席議員克利什納穆希一月卅日致函白宮國安顧問瓦爾茲，呼籲加強對輝達晶片的出口管制，並採取其他措施應對DeepSeek對美國人數據和安全構成的風險。

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