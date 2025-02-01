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政府擬用空氣槍移除綠鬣蜥 標案流入中廠機率高

2025/02/01 18:45

國內空氣槍業者業者受限於「生產單軌制」的限制，不得製造高動能空氣槍專供外銷或防治有害物種。（記者廖家寧攝）國內空氣槍業者業者受限於「生產單軌制」的限制，不得製造高動能空氣槍專供外銷或防治有害物種。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕綠鬣蜥氾濫釀農損，農業部去年提出要評估能否用空氣槍移除綠鬣蜥，掀起空氣槍的討論。業界評估，即使我國空氣槍製造是隱形冠軍，但由於國內業者受限於「生產單軌制」的限制，不得製造高動能空氣槍專供外銷或防治有害物種，已能預見政府標案仍會採購中國製高動能空氣槍。

經濟部指出，2016年玩具槍協會就曾陳情「專案許可開放3焦耳以上玩具槍製造及出口」的需求，歷經行政院召開多次會議討論後，皆基於治安維護而考量維持現狀，也就是「不予開放」，該議題敏感且具風險，針對本項處理是否動態調整，需要經濟部標準局、產發署及內政部警政署等相關部會共同予以評估考量。

空氣槍業者指出，國內未能制定較高動能空氣槍的製造許可辦法，專供外銷或防治有害物種所用，過去林務局招標採購空氣槍要移除埃及聖䴉，原想支持國產，但最後僅能從海外採購，最後迫於預算只能跟中國買。

業者坦言，當時行政院會議上，只要反映任何意見，但凡警政署有治安疑慮，討論就會回到原點，呼籲經濟部參考他國經驗，也曾建議採行「內、外銷分軌制」的配套措施。

經濟部產發署表示，為加強槍枝零件溯源管理，經濟部配合內政部警政署管制作業，包括貨品增設進口管制完成公告程序、模擬槍關鍵零組件要求廠商編碼等作為。

產發署續說，基於保障消費者的安全、防止誤用造成社會安全問題，並維護市場秩序，產發署將持續配合警政署的查察，避免模擬槍或關鍵零組件流入市面。

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