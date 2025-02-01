1500萬元就被特工收買 Fed前高官向中國洩密

美國聯準會（Fed）前高級官員因被美國檢察官指控向中國洩露經濟機密遭到逮捕。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）前高級官員週五（1月31日）因被美國檢察官指控向中國洩露經濟機密遭到逮捕，起訴書指出，他以授課為幌子，將敏感資訊轉交給中國特工，期間獲得約45萬美元（約1500萬元）的報酬。

根據一份起訴書，63歲的約翰·哈羅德·羅傑斯 （John Harold Rogers） 曾於2010年至2021年期間擔任美聯儲國際金融部門高級顧問，他利用自己的職位獲取針對中國的關稅敏感數據、和對高級官員通報情況以及政策審議和公告。

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羅傑斯被指控將敏感資訊轉移到他的個人電子郵件帳戶，然後列印出來，並傳遞給偽裝成研究生的中國情報官員。

美司法部在宣布指控時表示，「羅傑斯以授課為幌子，在中國的酒店房間與他的同謀會面，在那裡他傳交屬於聯準會和聯邦公開市場委員會的敏感商業機密資訊」，他在中國一所大學擔任兼職教授期間獲得約45萬美元的報酬。

起訴書稱，這些敏感資訊「至少從2018年開始」就被分享給所謂的中國同謀，「這些同謀為中國情報和安全機構工作，並冒充中國大學的研究生」。

在任職聯準會11年期間，擁有博士學位的羅傑斯利用他的職位獲取聯準會的敏感資訊和數據，隨後將其與他的中國同謀分享。據指控，羅傑斯與代表中國政府情報和安全機構的特工合作。

美國聯邦調查局（FBI）助理局長戴維·桑德伯格（David Sundberg）補充說：「中國共產黨擴大其經濟間諜活動，以美國政府的財政政策和商業機密為目標，試圖破壞美國並成為唯一的超級大國」。

此外，美國司法部的公告稱，羅傑斯與中國人分享的資訊可能讓中國共產黨操縱美國經濟市場，並從事類似內線交易的活動。因此，人們認為中國人可能利用這些資訊來決定購買和出售美國債券和證券的決定。

中國政府是美國國債的全球最大持有者之一，聯準會在 2008年全球金融危機後直至冠狀病毒大流行期間，幾輪量化寬鬆計劃購買大量美國國債。聯準會的利率決定和未來貨幣政策走勢訊號也會影響美國國債，是全球金融市場最受關注的報告之一。

美國財政部的數據顯示，截至去年11月，中國正式持有價值7686億美元（台幣25.4兆元）的美國國債，是僅次於日本的第二大外國持有者。

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