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禍首！中企2高層 串謀輸美易製毒化學品被定罪

2025/02/01 15:20

美國紐約南區聯邦法院陪審團1月29日裁定，湖北精奧生物科技涉嫌非法輸送芬太尼易製毒化學品至美國一案，被告王慶周與陳依依部分罪名成立。圖為芬太尼易製毒化學品。（路透資料照）美國紐約南區聯邦法院陪審團1月29日裁定，湖北精奧生物科技涉嫌非法輸送芬太尼易製毒化學品至美國一案，被告王慶周與陳依依部分罪名成立。圖為芬太尼易製毒化學品。（路透資料照）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國官方通報，紐約南區聯邦法院陪審團已於1月29日裁定，湖北精奧生物科技（Hubei Amarvel Biotech）涉嫌非法輸送芬太尼「易製毒化學品」至美國一案，被告王慶周（Qingzhou Wang）與陳依依（Yiyi Chen）部分罪名成立。

綜合媒體報導，紐約南區聯邦法院陪審團認定，精奧生物科技公司負責人王慶週、行銷經理陳依依合謀向美國輸送芬太尼易製毒化學品、冰毒易製毒化學品，以及共謀洗錢罪成立。兩人於2023年6月在斐濟被捕，成為首批被起訴，並成功引渡至美國的中國公民及企業代表。

與此同時，針對兩人「串謀販運芬太尼」的指控，陪審團則裁定罪名不成立。陪審團指出，他們有理由相信，兩人串謀進口易制毒化學品，但未必意圖製成芬太尼。

此前檢察官強調，精奧生物科技向美國輸送了超過200公斤非法芬太尼相關易制毒化學品，驚人數量足以殺死2500萬美國人。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇本週透過《美國有線電視新聞網》（CNN）發表聲明，譴責美國的行動，聲稱美國執法部門「誘捕中國公民」，呼籲立即將其釋放。

2023年6月23日，美國司法部首次對4家中國化學品製造公司和8名個人提出刑事訴訟，包括王慶周和陳依依，指控其非法販運用於製造芬太尼的易制毒化學品。

合成鴉片類藥物芬太尼已成為18至45歲美國人的主要死亡原因，境內每週逾1500人因用藥過量死亡，尤以舊金山、費城等大城市受害最深。

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