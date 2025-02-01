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中企應對川普關稅方式曝光！ 出逃中國、轉嫁成本或不賣了

2025/02/01 14:08

美國總統川普對中國加徵10％關稅，中企業者應對方式不同，有的希望把成本轉嫁到美國消費者身上，還有的打算將生產線轉到他國甚或不賣了。（路透）美國總統川普對中國加徵10％關稅，中企業者應對方式不同，有的希望把成本轉嫁到美國消費者身上，還有的打算將生產線轉到他國甚或不賣了。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布從2月1日起對中國加徵10％關稅，美媒前往廣東省了解中企的應對方法，有些業者希望把成本轉嫁到美國消費者身上，還有的打算將生產線轉到他國，也有老闆坦言最壞的情況就是不再出口到美國。

《CNBC》報導，廣州淨水器製造商特鍶源的老闆鄭宇，規劃將生產線轉移出去，並在當地招聘員工，他曾考慮過越南、馬來西亞或墨西哥（川普此次也對墨國加徵關稅），不過後來覺得杜拜比較好。

鄭宇透露，轉移到杜拜的生產成本比在中國多出30％，因此他持續和美國合作夥伴協商，希望對方能承擔至少一半的關稅（從杜拜出口到美國仍需一般關稅費用）。

有許多美國客戶的佛山家具業者表示，為了應對川普的關稅手段，他先前已加倍運送貨物赴美，儲存在當地的倉庫中，在加徵10％關稅之後，他打算將家具售價也提高10％。

據了解，有許多中國企業都認為出口到美國的成本已達緊繃，一旦超過可忍受的臨界點乾脆就不賣了，廣州保養品業者指出，在川普第一任期時他已被徵收20％關稅，造成利潤嚴重受損，若關稅繼續加徵下去，可能就要停止銷往美國。

鄭宇說，目前還有一個不確定的地方，那就是川普是否會像之前說過的那樣，對進口產品全面加徵關稅，如果這件事真的發生了，那麼從杜拜銷美的成本也會變高，屆時只好放棄美國市場。

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