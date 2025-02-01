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從晶片到鋼鋁等關稅戰2月起點燃 道瓊暴跌逾330點

2025/02/01 13:18

受川普將於週六開始對美國主要貿易夥伴徵收嚴厲關稅的消息影響，道瓊工業平均指數暴跌337.47點，或0.75%。（路透）受川普將於週六開始對美國主要貿易夥伴徵收嚴厲關稅的消息影響，道瓊工業平均指數暴跌337.47點，或0.75%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在美東時間週五（31日）表示，將最快於2月中旬對電腦晶片、藥品、鋼鐵、鋁、銅、石油和天然氣進口徵收關稅，華爾街日報指出，這是川普為第二任期的貿易戰開闢新的戰線。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「這將很快發生」，他還希望提高對歐盟的關稅，因為歐盟「對我們如此糟糕」，但他沒有具體說明何時提高關稅，也沒有說明提高到何種程度。對此，歐盟代表沒有立即回應置評請求。

這些基於各種行業和歐盟的關稅公告，似乎與對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，以及對中國徵收10%的關稅是分開處理。

白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）週五表示，墨西哥、加拿大和中國即將徵收關稅，但拒絕透露對某些產品的豁免情況，也未透露貿易夥伴可以採取哪些措施來避免徵收關稅。

川普團隊也一直在考慮於周六（2月1日）宣布關稅和實際徵收之間設置一個寬限期。萊維特週五似乎淡化這種可能性，他告訴記者，川普「明天將實施關稅」。

川普表示，他計劃徵收的關稅將在這些產品現有的關稅基礎上加徵，他不擔心這些關稅會導致通膨上升或擾亂全球供應鏈。

川普說：「我認為可能會出現一些暫時的、短期的混亂，人們會理解這一點」；「關稅將使我們變得非常富有、非常強大」。

受川普將於週六開始對美國主要貿易夥伴徵收嚴厲關稅的消息影響，標普500大盤指數下跌0.50%，收在6040.53點，而道瓊工業平均指數暴跌337.47點，或0.75%。那斯達克指數週五收盤時週跌幅達1.6%。標普500指數和藍籌股道瓊斯指數本週分別下跌1%和上漲0.3%。輝達股價本周累計下跌約16%。

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