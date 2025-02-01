飄洋過海也能刮！小倆口視訊挑刮刮樂中100萬

台彩表示，1位年輕人妻與老公視訊遠端挑刮刮樂，結果刮中100萬元。 （台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，1位年輕人妻因今年老公出差沒辦法一起回娘家過年，與媽媽到彩券行各選1張刮刮樂，她不忘在外出差的老公，決定與老公視訊讓他也選1張「2000萬超級紅包」，她跟媽媽就在店裡一邊視訊一邊刮，沒想到老公遠端選的刮刮樂竟刮中100萬元。

根據台北市大安區新生南路「飛來富彩券行」代理人陳小姐描述，刮中100萬元的是位20多歲的年輕人妻，每年過年都會跟家人一起到彩券行玩刮刮樂，但今年老公出差沒辦法一起回娘家過年，因此她與媽媽各選1張，並與老公視訊讓他也選1張感受過年的氛圍，沒想到老公遠端挑選的刮刮樂竟刮中100萬元，她老公透過視訊表示：「可能是因為桌旁的彌勒佛不捨我們分離兩地，特地送給我們的禮物！」

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台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至1月31日，已刮出3個2000萬元、123個100萬元。

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