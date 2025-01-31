晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普為何放話對台灣半導體徵收關稅？ 他解釋原因

2025/01/31 22:27

美國總統川普日前揚言對台灣半導體徵收關稅，海外時事評論員蔡慎坤發文指出，可能與部分台資企業和美資台灣人創辦的企業，持續違規繞道向中資企業出售高端晶片，並且輸送技術和人才，使美國對中國的制裁流於形式有關。（彭博）美國總統川普日前揚言對台灣半導體徵收關稅，海外時事評論員蔡慎坤發文指出，可能與部分台資企業和美資台灣人創辦的企業，持續違規繞道向中資企業出售高端晶片，並且輸送技術和人才，使美國對中國的制裁流於形式有關。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）近日推出的人工智慧（AI）模型，號稱成本比西方類似模型還要低很多，引發各界關注。但美國聊天機器人ChatGPT母公司OpenAI表示，已掌握證據顯示DeepSeek運用其模型的蒸餾技術，違反OpenAI的服務條款。美國AI獨角獸Scale AI執行長Alexandr Wang日前受訪也透露，DeepSeek規避美國制裁，偷用5萬個輝達（Nvidia）最先進的H100圖形處理器（GPU），數量比外界想像的更多。

海外時事評論員蔡慎坤1月29日在其社群平台X帳號發文表示：「美國官方與多家企業展開聯合調查，初步調查結果顯示Deepseek 違規獲得Nvidia最先進晶片，且是透過越南公司取得。」

文章寫道：「現在看來，美國對中國高科技產業的制裁形同虛設，台資企業和美資台灣人創辦的企業，持續違規繞道向中資企業出售高端晶片，並且輸送技術和人才。美國總統川普之所以宣布向台灣（半導體）加徵關稅，大概也知道台企與中企狼狽為姦，使美國的制裁流於形式。」

值得注意的是，近日還有中國企業人士炫耀自己規避美國制裁，順利取得輝達晶片。 X 帳號「亞洲評論」（Asia Critic）1月30日轉載車庫咖啡創辦人蘇菂的「自首」影片，蘇菂在影片中宣稱，自己走私美國高科技產品，並搭建名為崑崙巢的平台，並說身為崑崙巢創辦人，是如何透過走私獲得200片輝達H200晶片。

「亞洲評論」指出，美國國家安全委員會強調，將對DeepSeek進行深入調查。DeepSeek創辦人梁文鋒偷偷使用輝達晶片，恐弄巧成拙。

《彭博》報導，美國白宮及聯邦調查局（FBI）正調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當「白手套」，規避美國禁令，取得輝達的先進晶片。此外，繼美國海軍後，聯邦眾議院亦禁止員工下載使用DeepSeek，聯邦眾議院的首席行政官向員工發通知，指目前正就DeepSeek進行評估，並稱已經有人利用DeepSeek傳播惡意病毒軟體，要求不得在任何國會的裝置上安裝和使用DeepSeek。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財