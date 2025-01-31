川普為何放話對台灣半導體徵收關稅？ 他解釋原因

美國總統川普日前揚言對台灣半導體徵收關稅，海外時事評論員蔡慎坤發文指出，可能與部分台資企業和美資台灣人創辦的企業，持續違規繞道向中資企業出售高端晶片，並且輸送技術和人才，使美國對中國的制裁流於形式有關。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）近日推出的人工智慧（AI）模型，號稱成本比西方類似模型還要低很多，引發各界關注。但美國聊天機器人ChatGPT母公司OpenAI表示，已掌握證據顯示DeepSeek運用其模型的蒸餾技術，違反OpenAI的服務條款。美國AI獨角獸Scale AI執行長Alexandr Wang日前受訪也透露，DeepSeek規避美國制裁，偷用5萬個輝達（Nvidia）最先進的H100圖形處理器（GPU），數量比外界想像的更多。

海外時事評論員蔡慎坤1月29日在其社群平台X帳號發文表示：「美國官方與多家企業展開聯合調查，初步調查結果顯示Deepseek 違規獲得Nvidia最先進晶片，且是透過越南公司取得。」

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文章寫道：「現在看來，美國對中國高科技產業的制裁形同虛設，台資企業和美資台灣人創辦的企業，持續違規繞道向中資企業出售高端晶片，並且輸送技術和人才。美國總統川普之所以宣布向台灣（半導體）加徵關稅，大概也知道台企與中企狼狽為姦，使美國的制裁流於形式。」

值得注意的是，近日還有中國企業人士炫耀自己規避美國制裁，順利取得輝達晶片。 X 帳號「亞洲評論」（Asia Critic）1月30日轉載車庫咖啡創辦人蘇菂的「自首」影片，蘇菂在影片中宣稱，自己走私美國高科技產品，並搭建名為崑崙巢的平台，並說身為崑崙巢創辦人，是如何透過走私獲得200片輝達H200晶片。

「亞洲評論」指出，美國國家安全委員會強調，將對DeepSeek進行深入調查。DeepSeek創辦人梁文鋒偷偷使用輝達晶片，恐弄巧成拙。

《彭博》報導，美國白宮及聯邦調查局（FBI）正調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當「白手套」，規避美國禁令，取得輝達的先進晶片。此外，繼美國海軍後，聯邦眾議院亦禁止員工下載使用DeepSeek，聯邦眾議院的首席行政官向員工發通知，指目前正就DeepSeek進行評估，並稱已經有人利用DeepSeek傳播惡意病毒軟體，要求不得在任何國會的裝置上安裝和使用DeepSeek。

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