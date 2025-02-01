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離岸風電拚如期併網 不讓國產化當拖慢進度理由

2025/02/01 08:18

離岸風電區塊開發3-2期將適度釋出彈性。離岸風場示意圖。（記者廖家寧攝）離岸風電區塊開發3-2期將適度釋出彈性。離岸風場示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發3-2期將適度釋出彈性，3-3期已歷經10年練兵，產業應該臻至成熟，則朝鬆綁方向研議。據悉部分開發商已著手準備降低國產化的文件，但也反映經濟部未明確講述細節。經濟部官員表示，將嚴加把關以確保國產化不會作為妨礙風電開發的理由。

經濟部在區塊開發3-2期行政契約納入我國與歐盟在WTO（世界貿易組織）機制諮商的結論作為「附件」，只要國產品質無法達標，國產數量或交貨期無法如期併網，或是國產交貨條件（包括採購價格在內）不合理，開發商都可提出國產化落實困難的痛點以排解。

各界質疑國產化是否必要，經濟部官員指出，在地化供應鏈攸關「能源韌性」，當零組件故障而被迫停機，若從遠洋進口叫貨，從製造工期到運輸上岸也要耗費數月至半年不等的時間，這段期間風機無法產電，企業無法取得綠電，也影響到風場經營者的售電收益。值得思考的是，政府大可不設定國產化項目，讓國外開發商蓋完風場就走人，國家也能快速達成綠能目標，但能為台灣留下什麼？

坊間廣傳開發商抱怨在地供應鏈拿國產化當「令箭」報高價格，官員透露，原則上會防堵亂報價，開發商提出國產化落實困難後，經濟部也會同步與供應鏈詳細確認，舉例說明，奶茶業者不能拿國外奶粉報價指控國內鮮奶太貴，「不會讓國產化作為拖累國家綠能轉型的藉口」。

外界歸咎國產化推高成本，也拖慢風場建置進度，業界人士坦言，國產化要說成本很高也未必，能降低一些成本，畢竟能省一點是一點，但其實對風電開發商與相關零組件供應商而言，國產化的成本都在可控範圍內，稱不上是拖累進度的元兇，耗資最大、影響財務模型甚巨的是疫情拖慢施工進度，船期要重新安排也增加成本，加上烏俄戰爭導致燃料鋼價成本急漲，也掀起歐洲搶船潮，船價攀升。

業界人士指出，事實是國產化會帶來很多行政業務上的繁瑣程序，例如機艙與葉片都是配好的一套組合，要落實國產化，相關配件都要重新尋覓可合作的在地廠商等，確實是有業者嫌麻煩就先擺著不動作，反正先答應能做到國產化，後續再說。

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