割闌尾中「大吉利」 男刮中100萬元要圓創業夢

新北一名割闌尾術後靜養多天的男子，日前出門透氣散心時經過彩券行，選了「1200萬大吉利」刮刮樂，現場刮中100萬元大獎。（示意圖，記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台彩今（31）日指出，新北一名割闌尾術後靜養多天的男子，日前出門透氣散心時經過彩券行，選了「1200萬大吉利」刮刮樂，現場刮中100萬元大獎，大獎就開在新北市新店區新生街的「財神好運鑽彩券行」。

據「財神好運鑽彩券行」楊姓代理人指出，幸運刮中100萬元的是一位年輕男子，前幾天剛做完切除闌尾手術在家休養，當天外出透氣，路過彩券行就進店玩刮刮樂，於是就跟他介紹「1200萬大吉利」有很多大獎，這名年輕男子並沒有偏好號碼，便請店員幫忙挑了幾張，現場就馬上開始刮，直到最後一張時竟幸運刮中100萬。

請繼續往下閱讀...

楊姓代理人指出，該名年輕男子當場開心直呼，「太棒了！創業基金刮到手，就能順利一圓自己的創業夢！」

「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。台彩表示，統計至昨（30）日，已刮出1個1200萬元、13個100萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法