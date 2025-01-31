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割闌尾中「大吉利」 男刮中100萬元要圓創業夢

2025/01/31 19:06

新北一名割闌尾術後靜養多天的男子，日前出門透氣散心時經過彩券行，選了「1200萬大吉利」刮刮樂，現場刮中100萬元大獎。（示意圖，記者王藝菘攝）新北一名割闌尾術後靜養多天的男子，日前出門透氣散心時經過彩券行，選了「1200萬大吉利」刮刮樂，現場刮中100萬元大獎。（示意圖，記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台彩今（31）日指出，新北一名割闌尾術後靜養多天的男子，日前出門透氣散心時經過彩券行，選了「1200萬大吉利」刮刮樂，現場刮中100萬元大獎，大獎就開在新北市新店區新生街的「財神好運鑽彩券行」。

據「財神好運鑽彩券行」楊姓代理人指出，幸運刮中100萬元的是一位年輕男子，前幾天剛做完切除闌尾手術在家休養，當天外出透氣，路過彩券行就進店玩刮刮樂，於是就跟他介紹「1200萬大吉利」有很多大獎，這名年輕男子並沒有偏好號碼，便請店員幫忙挑了幾張，現場就馬上開始刮，直到最後一張時竟幸運刮中100萬。

楊姓代理人指出，該名年輕男子當場開心直呼，「太棒了！創業基金刮到手，就能順利一圓自己的創業夢！」

「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。台彩表示，統計至昨（30）日，已刮出1個1200萬元、13個100萬元。

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