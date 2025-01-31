獨家》達標蓋好374座風機 我離岸風電裝置容量衝3GW領先亞太

截至去年底，離岸風電總裝置容量已推進到3.04GW，成功達成原定全年度目標。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應我國製造業對綠電的硬需求，經濟部自2017年以來加速建置離岸風電，力拚2026年離岸風電總裝置容量達到5.6GW，截至去年底，總裝置容量已推進到3.04GW ，成功達成原定全年度目標，總裝置容量及建置速度也超越日韓及越南。

經濟部能源署指出，去年新增風機安裝91座，但因前年有部分風機已安裝但尚未併網，因此去年合計併網風機座數合計是137座，總裝置容量是1.22GW；截至去年底，總累計風機安裝374座風機，總裝置容量3.04GW ，其中已併網的風機有367座，裝置容量達到3GW 。

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經濟部表示，台灣風場施工在氣候窗限制下，每年僅有6、7個月施工期，2019起全球離岸風電建置遭疫情衝擊，烏俄戰爭掀起搶船潮、推高風場建置成本，因此經濟部提供潛力場址階段開發商1年併網緩衝期，2024年目標是安裝314至374座風機，累計裝置容量要達到2.56至3.04GW，去年度已順利達標，能源署每月就工程進度進行追蹤。

另國際再生能源總署（IRENA）「Renewable Capacity Statistics 2024」統計，2023年底日本與韓國在離岸風電設置量分別是154MW及136MW，越南1104MW，我國則是1569MW，我國不管是離岸風電總裝置量還是成長速度，皆超越日、韓及越南。

規劃2030年，我國離岸風電裝置容量則達到13.1GW，評估台灣離岸風電潛力，到了2050年可達到40GW至55GW。

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