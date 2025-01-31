潛力場址風場2026拚完工 經長郭智輝盯緊進度

離岸風電第二階段潛力場址風場要在2026年前拚完工，經濟部長郭智輝年前召開會議盯緊進度。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝在年節前針對離岸風電第二階段潛力場址的風場進度召開會議，嚴加督促能源署緊盯潛力場址各個風場的建置進度，目前能源署已展開評估，要求開發商提出各個風場的最新的確切開發進度，近期將會進行最後確認，「重點會放在風場要蓋得起來，什麼時候可以併網」。

據悉會議上有業界人士向經濟部建言，經濟部應針對進度緩慢的風場採取大刀闊斧的態度，將案場收回重新開標，切莫「佔著茅坑不拉屎」。

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潛力場址核配裝置容量5.5GW，原定在2025年前全數完工併網，考量疫情打亂進度，烏俄戰爭導致建置成本翻倍漲，歐洲興起能源自主掀起搶船潮，系列骨牌效應衝擊離岸風電進度，因此風場併網年限展延至2026年。

盤點已完成的風場，2023年完工的376MW海能風場是潛力場址中首座達陣商轉的風場；900MW大彰化東南及西南第一階段風場去年4月完工併網，是目前亞太區中規模最大的風場；600MW彰芳暨西島風場去年5月完工，300MW中能風場進度提前在去年9月完工，也是本土化落實率最高的風場。

640MW雲林允能風場則可有望在今年第1季完工併網，合計1GW海龍風場將在明年全數完工併網，294.5MW台電二期風場、920MW大彰化西南第二階段及大彰化西北風場，以及300MW海峽一期風場尚在建置中。

經濟部加大火力逼出風電進度，至於是否收回進度慢的風場納入區塊開發三之三重新開標，會議上則尚未討論，至於業者也可整併旗下風場、尋找新合作夥伴，經濟部的重點是「如期併網」，畢竟考量到重標，綠電上線時程就會延後，收回重標的效益仍要仔細評估。

能源署每月就風場工程進度進行追蹤，持續協助排除風場建置窒礙，能源署表示，目前各個風場進度都在掌握中。

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