瞥見彌勒佛招手 阿伯請店員挑1張刮中100萬幸運紅包

一名金山的阿伯瞥見彩券行的彌勒佛向他招手，入店請店員挑1張刮刮樂，刮出了100萬元。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台彩今（31）日指出，一名阿伯瞥見彩券行的彌勒佛向他招手，入店請店員挑1張刮刮樂，結果刮出了100萬元，就開在新北市金山區中山路「億來彩券行 」。

「億來彩券行 」葉姓代理人指出，幸運刮中百萬獎的是一名阿伯，他說逛街時看到人潮滿滿的彩券行裡有一尊微笑彌勒佛，彷彿是在對他招手，就被吸引入店，隨手挑選1張「超級紅包」刮中1000元，心裡很高興有中獎相當有喜氣，便再請店員幫忙挑1張，刮開後比對符號後驚覺竟中了大獎100萬。

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葉姓代理人表示，阿伯超開心，一直對店員道謝，並將同一本拆開後剩餘的17張全都買下，表示要帶回家與家人一起刮，將中獎喜悅分享給家人。

葉姓代理人表示，彩券行位於金山老街，每逢春節吸引許多遊客到店，店家春節前就把店內供奉的彌勒佛擦拭乾淨，並祈求店內能夠刮出大獎來，沒想到小年夜果真刮出百萬獎。

「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。台彩表示，統計至昨（30）日，已刮出3個2000萬元、111個100萬元。

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