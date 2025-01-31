DeepSeek數據隱私遭疑 南韓出手調查

AI黑馬引發數據隱私風暴，南韓調查DeepSeek。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，南韓數據隱私監管機構週五（31日）表示，將針對中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek如何管理用戶個人資訊進行詢問。

南韓個人資訊保護委員會（PIPC）的一位官員告訴《法新社》：「我們打算最早在週五以書面形式提出請求，以獲取有關DeepSeek如何處理個人資料的資訊。」該官員並未提供更多細節。

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除了南韓之外，其他國家也對DeepSeek的AI聊天機器人提出數據隱私方面的質疑。義大利已於本週對DeepSeek R1模型展開調查，並禁止其處理義大利公民的數據資料。義大利數據保護局要求DeepSeek說明用於訓練其AI系統的資訊為何，以及如果這些數據資料是從網路上蒐集的，該公司如何告知用戶其個資的處理方式。

法國數據監管機構 CNIL也表示，將針對其聊天機器人詢問 DeepSeek，「以更深入瞭解其運作方式和數據保護相關風險」。

DeepSeek表示，其大型語言模型使用了H800晶片，該晶片在2023年之前仍被允許在美國的出口管制下銷售到中國。

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