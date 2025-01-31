暗藏野心布局20年！中國砸1.8兆圍獵全球稀土礦產

中國砸大錢取得全球稀土礦物控制權。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國威廉與瑪麗學院AidData發布報告稱，中國花了20年時間透過至少 26 家國有金融機構，控制對全球能源轉型和淨零排放至關重要的關鍵礦產。

礦業網站Mining報導，AidData發布最新報告表明，從 2000 年到 2021 年中國實體向 19 個低收入和中等收入國家，提供近 570 億美元（約台幣1.86兆）的貸款，用於開採和加工銅、鈷、鎳、鋰和稀土元素。這些都是生產電動車電池和太陽能電池板的關鍵原料。

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報告還顯示，中國對發展中國家礦產領域的投資之中，超過4分之3流向中國公司通過合資企業和特殊目公司持有股權的項目。中國以此確保對戰略礦產開採和加工的控制權，包括剛果民主共和國和秘魯的銅、印尼的鎳和阿根廷的鋰。

報告也強調中國礦產融資策略與習近平「一帶一路」倡議之間的主要差異。礦業領域近25%的貸款由中國擔保人提供擔保，這與一般「一帶一路」計畫約4%的擔保率形成鮮明對比。

AidData 的調查結果凸顯，北京為確保獲取關鍵礦產資源而採取的戰略策略，其他國家則面臨落後的風險。

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