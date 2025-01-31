緊鄰財神廟 屏東彩券行同日開出威力彩、大樂透二獎

屏東彩券行同時開出威力彩、大樂透二獎，彩券行買氣搶搶滾。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市一家緊鄰財神廟的彩券行，春節期間同日開出威力彩、大樂透的貳獎，獎金分別為1147萬餘元、113萬餘元，消息傳出，今天（31日）買氣搶搶滾。

台彩昨天（30日）開獎結果，屏東市南昌街的「天天來公益彩券行」同時開出威力彩與大樂透的貳獎，由於平時威力彩與大樂透開獎時間不同，春節期間因為大樂透天天開獎，所以才有雙獎同日開出，昨天雙獎的貳獎落在同一家彩券行，相當不容易，店家一早在門口貼出狂賀擺飾，十分吸睛，買氣更是搶搶滾。

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根據台彩官網派彩結果，昨天（30日）開獎的第114000009期威力彩，貳獎有2注開出，每注中獎獎金1147萬1552元；第114000013期大樂透貳獎4注中獎，每注中獎獎金113萬4108元。

屏東市這家同日開出雙獎貳獎的彩券行，就在屏東都城隍廟的財神廟旁，許多民眾買了彩券或刮刮樂會到廟裡過金元寶，祈求中獎發大財，過年期間買氣擋不住。

同日開出威力彩和大樂透貳獎的彩券行就在財神廟旁邊。（記者羅欣貞攝）

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