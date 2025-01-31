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越南富國島春節擠滿人 台灣1天10架次航班輾壓其他國家

2025/01/31 14:30

越南富國島吸引許多民眾前往度假。（彭博）越南富國島吸引許多民眾前往度假。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕春節期間前往越南富國島的遊客中，有 75% 是外國人，每天接待的國際航班達40 架次創紀錄，光是1月27日台灣飛往富國島的航班就高達10架次，居所有國際航班之冠。

《越南快訊》報導，富國島專業導遊協會會長張功心（音譯）表示，每天接待 38 至 40 架國際航班，這是富國島自開通國際航線以來從未有過的數字。

越南富國島風光。（彭博）越南富國島風光。（彭博）

根據富國島國際機場數據，1 月 25 日春節長假第一天，富國島共接待 54 架次航班，其中國際航班 38 架次，佔當日所有航班的 70%。

1 月 27 日，國際航班上升至 40 架次，其中 10 架次來自台灣，其次是南韓，有 9 架次航班，其餘國際航班則來自馬來西亞、泰國及新加坡等地。

根據Mustgo數據，富國島 90% 的住宿已被預訂，其中大部分是四星級和五星級飯店。一些高級飯店，如富國島Wyndham Grand Phu Quoc，已停止接待客人直至 2 月 1 日。

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