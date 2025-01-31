黃金擠進這城市囤積達2.7兆元 倫敦金條罕見大短缺

由於擔心美國川普政府徵收關稅，交易商在紐約囤積價值820億美元的黃金，英國倫敦出現罕見金條短缺。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，由於擔心美國川普政府徵收關稅，交易商在紐約囤積價值820億美元（台幣2.7兆元）的黃金，導致運往美國的黃金數量激增，英國倫敦出現罕見金條短缺。

知情人士透露，由於英國央行難以滿足需求，提取存放在英格蘭銀行金庫中的金條的等待時間已從幾天增加到四到八週。一位業內高管表示： 人們無法買到黃金，因為太多黃金已經運往紐約，其餘的黃金還被困在排隊中。倫敦市場的流動性已經減少。

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自去年11月美國大選以來，黃金交易商和金融機構已將393噸黃金轉入紐約Comex商品交易所的金庫，使其庫存水準上漲近75%，達到926噸，為2022年8月以來的最高水平。

市場參與者表示，流入美國的黃金總量可能遠高於紐約商品交易所反映的數字，因為可能有額外的黃金運往匯豐銀行和摩根大通在紐約的私人金庫，這兩家銀行均拒絕置評。

交易商表示，這批貨物旨在避免美國總統川普可能對黃金徵收關稅。法國興業銀行大宗商品研究主管邁克爾·黑格表示：人們感覺，川普可能會全面對進口到美國的原材料徵收新關稅，包括黃金。

此次出貨也是由於紐約期貨交易所的價格高於倫敦現貨市場的價格。這種不同尋常的套利機會激勵交易商將黃金運往大西洋彼岸。川普尚未闡明他的貿易政策，也沒有具體提到對金條徵收關稅，儘管他威脅要對美國進口產品徵收大規模關稅。

自今年年初以來，金價已上漲5%，距10月創下的每金衡盎司2790美元的歷史最高價格僅差30美元。

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