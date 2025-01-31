個資恐「被送中」！義大利、美軍、美國會封殺DeepSeek

中國DeepSeek開發的AI大模型，引發用戶資料被「送中」的安全疑慮。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國DeepSeek開發的AI大模型引發用戶資料被「送中」的安全疑慮，美國海軍率先開出第一槍，要求其成員不得下載DeepSeek；義大利也以對個資使用缺乏透明度為由，封鎖DeepSeek AI大模型；美國國會亦禁止工作人員使用 DeepSeek。

美國「連線雜誌」（WIRED）此前披露，DeepSeek的政策清楚表明，將大量美國用戶的資料直接傳回中國，可能導致更嚴格的審查。美國海軍基於潛在安全和道德問題，已要求人員避免以任何形式使用DeepSeek AI模型。

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義大利個資保護專責機構（GARANTE）則於1月28日發布新聞稿指出，考量到義大利數百萬人的資料可能存在高風險，已向DeepSeek的杭州與北京公司發出資訊請求，要求DeepSeek及其附屬公司確認收集哪些個人資料，平台提供資訊來源，資訊會被運用於何種目的，資訊處理的基本法律原則為何，以及資訊是否被儲存在位於中國的伺服器上。

GARANTE指出，為DeepSeek提供聊天機器人服務的中國企業所提交的資訊完全不足，因此決定立即封鎖該應用並展開調查。目前DeepSeek已無法在義大利的Apple及Google的應用商店下載。

根據美媒《Axios》最新披露的消息指出，美國國會辦公室被警告不要使用DeepSeek ，這是一款正在攪亂美國AI市場的新興中國聊天機器人。眾議院首席行政官在發給國會辦公室的通知中強調，目前DeepSeek 正在接受審查，目前尚未獲得眾議院官方使用授權。

這份通知指出，為了降低這些風險，眾議院已經採取安全措施，所有眾議院發放的設備不能下載DeepSeek，國會工作人員不得在任何官方手機、電腦和平板電腦上安裝DeepSeek。

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