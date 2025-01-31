輝達股價欲振乏力 除DeepSeek外還有台灣等因素

中國人工智慧新創公司DeepSeek發布最新模型以來，輝達受到動盪影響，股價無法恢復元氣。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自本週早些時候中國人工智慧新創公司DeepSeek發布最新模型以來，輝達受到動盪影響，股價無法恢復元氣，週五隨著輝達推出備受期待的RTX 5090和 5080顯示卡，股價仍繼續下滑。外媒指出，輝達股價下挫除與DeepSeek衝擊影響，還與新款系列顯示卡無法保證商店貨架上的庫存，以及川普對台灣晶片製造和關稅威脅有關。

OpenAI和輝達等美國人工智慧公司仍對這家中國新創公司發布DeepSeek-R1人工智慧模型感到震驚。根據報導，DeepSeek創建的AI模型至少與OpenAI的最新模型相當。

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此外，DeepSeek表示，他們用更少的處理能力和資金資源完成這一目標。據報導，DeepSeek只花了不到600萬美元就創建了OpenAI花費數億美元的模型。

儘管DeepSeek已經造成損害，但迫在眉睫的威脅遠未結束。DeepSeek已經發布用於AI生成圖像的附加AI模型 ，並且正在開發更先進的模型。此外，阿里巴巴等其他中國公司也宣布自己的先進人工智慧模型，據稱這些模型比現有的模型更強大。

此外，市場上對輝達新款RTX 50系列顯示卡的需求強勁，但這並不一定代表銷售量大，這是因為該公司無法保證商店貨架上的庫存。許多網路零售商的庫存幾分鐘內就售罄。黃牛現在正在售後市場上以高價出售輝達的顯示卡。一些零售商告知客戶，RTX 5090和5080可能會出現數月的延遲和積壓訂單。

雖然需求確實存在，但顯然這並不是RTX 50系列在商店中無法找到的唯一原因。據報導，由於輝達遇到製造問題，許多零售商 收到的庫存數量都相當低。整體而言，這些問題確實指出為什麼輝達不能過度依賴RTX 50系列的發布來幫助公司股價復甦。

第三個影響則是美國總統川普對台灣的關稅威脅和晶片製造爭議。

本週早些時候，川普在一次演講中宣布一項計劃，打算將電腦晶片製造從台灣轉移到美國，並考慮關稅相關措施。川普在演講中表示：在不久的將來，美國將對外國生產的電腦晶片、半導體和藥品徵收關稅，以將這些必需品的生產轉移回美國。

川普表示：「他們離開我們，去了台灣。」他指的是蘋果、高通和輝達等在台灣生產晶片的公司。川普提議的關稅可能會導致這些產品的價格飆升。反過來，像輝達這樣的公司可能會銷售更少的產品或賺取更少的利潤，以彌補轉嫁給消費者的增加的成本。

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