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習近平臉綠？外媒曝DeepSeek讓中國死敵印度獲益

2025/01/31 12:29

中國DeepSeek標榜低成本開發AI大模型，持續引起關注。（路透）中國DeepSeek標榜低成本開發AI大模型，持續引起關注。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國DeepSeek標榜以不到600萬美元的成本開發AI大模型，引起許多人質疑，若與美國科技公司花費數億美元甚至數十億美元相比，2者差距相當大。CNBC認為，DeepSeek的突破將使競爭對手印度受益，因為以前訓練大型語言模型的方法需要昂貴的AI晶片，DeepSeek 的 AI 模型對印度科技公司來說是正面消息。

CNBC報導，中國DeepSeek免費向商業用戶發布AI大模型，並公開了從零到建立該模型的技術訣竅，印度科技公司可能會嘗試使用 DeepSeek的AI大模型，而無需依賴大型科技公司。

報導稱，商業轉型公司WNS執行長穆魯格什（Keshav Murugesh）表示，DeepSeek 的 AI 模型對印度科技公司來說是一個「關鍵的進步」，較低的開發成本將使新的AI模型能夠以印度的地區語言進行訓練。反觀現今絕大多數複雜的大型語言模型，例如 OpenAI 的 o1 和 Anthropic 的 Claude Sonnet 3.5，只能輸出少數幾種語言的文字。

穆魯格什指出，利用 DeepSeek 背後的創新，有些企業可以顯著降低成本，並加快產品上市時間。印度 IT 服務公司也可以透過更間接的方式從 DeepSeek 受益。分析師預計，IT 公司的大型企業客戶將把預算從 AI 支出轉移到其他 IT 相關支出。

以 Shaleen Kumar 為首的瑞銀股票分析師在給客戶的報告中表示，「我們認為，DeepSeek 對印度 IT 服務業有利，雖然現在全面評估其影響為時過早，但加速AI發展和更低的成本，應該有助於釋放 IT 預算，從而增加其他領域的 IT 支出」。

報導認為，在全球化和網路時代，中國的突破有可能使競爭對手印度受益，DeepSeek 的 R1 也有可能很快變成一把雙面刃。鑑於人們對失業問題的擔憂日益加劇，印度政府希望更便宜的AI模式，不會取代低成本的工作。

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