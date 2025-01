習近平臉綠？外媒曝DeepSeek讓中國死敵印度獲益

中國DeepSeek標榜低成本開發AI大模型,持續引起關注。(路透)

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕中國DeepSeek標榜以不到600萬美元的成本開發AI大模型,引起許多人質疑,若與美國科技公司花費數億美元甚至數十億美元相比,2者差距相當大。CNBC認為,DeepSeek的突破將使競爭對手印度受益,因為以前訓練大型語言模型的方法需要昂貴的AI晶片,DeepSeek 的 AI 模型對印度科技公司來說是正面消息。

CNBC報導,中國DeepSeek免費向商業用戶發布AI大模型,並公開了從零到建立該模型的技術訣竅,印度科技公司可能會嘗試使用 DeepSeek的AI大模型,而無需依賴大型科技公司。

請繼續往下閱讀...

報導稱,商業轉型公司WNS執行長穆魯格什(Keshav Murugesh)表示,DeepSeek 的 AI 模型對印度科技公司來說是一個「關鍵的進步」,較低的開發成本將使新的AI模型能夠以印度的地區語言進行訓練。反觀現今絕大多數複雜的大型語言模型,例如 OpenAI 的 o1 和 Anthropic 的 Claude Sonnet 3.5,只能輸出少數幾種語言的文字。

穆魯格什指出,利用 DeepSeek 背後的創新,有些企業可以顯著降低成本,並加快產品上市時間。印度 IT 服務公司也可以透過更間接的方式從 DeepSeek 受益。分析師預計,IT 公司的大型企業客戶將把預算從 AI 支出轉移到其他 IT 相關支出。

以 Shaleen Kumar 為首的瑞銀股票分析師在給客戶的報告中表示,「我們認為,DeepSeek 對印度 IT 服務業有利,雖然現在全面評估其影響為時過早,但加速AI發展和更低的成本,應該有助於釋放 IT 預算,從而增加其他領域的 IT 支出」。

報導認為,在全球化和網路時代,中國的突破有可能使競爭對手印度受益,DeepSeek 的 R1 也有可能很快變成一把雙面刃。鑑於人們對失業問題的擔憂日益加劇,印度政府希望更便宜的AI模式,不會取代低成本的工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法