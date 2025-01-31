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川普再警告：金磚國家若想取代美元 將祭100％關稅

2025/01/31 11:41

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（30日）警告，若是金磚國家（BRICS）試圖取代美元作為國際準備貨幣的地位，將祭出100％的關稅反擊。

《路透》報導，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，需要這些看似敵對的國家做出承諾，稱他們不會創造新的金磚貨幣，也不會支持用其他貨幣取代強大的美元，否則這些國家將面臨100％的關稅。

川普早在去年11月30日就發表過類似的聲明，當時俄羅斯回應表示，美國試圖強迫其他國家使用美元的行動都會適得其反。金磚成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，以及過去幾年加入的一些其他國家。金磚國家並沒有共同的貨幣，但是在俄烏戰爭爆發，西方國家對莫斯科實施制裁，關於共同貨幣的長期討論備受關注。

川普表示，金磚國家沒有機會在國際貿易或其他地方取代美元，任何嘗試這麼做的國家，將會面臨關稅的問候，並向美國告別。川普向金磚國家做出警告的同時，加拿大和墨西哥仍在等待華府的決定，川普承諾將從2月1日開始對北美貿易夥伴徵收25％的關稅。

在美國經濟強勁、貨幣政策收緊，以及地緣政治風險加劇的背景下，美元近期進一步走強，即使經濟分裂，促使金轉國家擺脫對美元的依賴，轉而使用其他貨幣，也無損強勢美元趨勢。

大西洋理事會（Atlantic Council）地緣經濟中心（GeoEconomics Center）去年的一項研究顯示，美元仍是世界上最主要的準備貨幣，歐元和所謂的金磚國家都無法降低全球對美元的依賴。

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