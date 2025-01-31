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媽祖加持！熟男刮中2000萬元超級紅包

2025/01/31 10:30

桃園熟男與家人初一赴桃園慈護宮（見圖）向媽祖祈福後，幸運刮中「幸運紅包刮刮樂」頭獎2000萬元。（資料照）桃園熟男與家人初一赴桃園慈護宮（見圖）向媽祖祈福後，幸運刮中「幸運紅包刮刮樂」頭獎2000萬元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台彩今指出，刮出第3個「2000萬超級紅包」的幸運得主是一名熟男，他在初一與家人走春拜媽祖祈福，回程經過彩券行就買了刮刮樂，結果幸運刮中「2000萬元」頭獎，開獎地點是桃園市桃園區民族路的「瑞寶祥彩券行」。

據「瑞寶祥彩券行」代理人田小姐表示，大年初一店裡幸運刮出頭獎「2000萬超級紅包」，中獎的是一名熟男與家人前往桃園慈護宮拜「桃園媽」媽祖，祈求媽祖庇佑新的一年平安順利，拜完媽祖回程途中經過「瑞寶祥彩券行」，便決定進店請店員幫忙挑選，直接購買一本刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到帶回家刮開驚喜發現「2000萬元」頭獎就在其中。

田小姐表示，中獎男子還特別回到彩券行報喜，並開心的包了紅包給店員吃紅。

台彩指出，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至昨（30）日，已刮出3個2000萬元、111個100萬元。

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