妻堅持撿回刮刮樂中100萬元 夫喜喊：聽妻嘴大富貴

正值農曆春節連假，不少民眾前往彩券行試手氣。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕差點與100萬元擦肩而過！台彩指出，100萬元刮刮樂得主中有一對年輕夫婦，先生誤以為沒刮中獎就丟掉，太太撿回來堅持重新對獎，結果竟是100萬元大獎，讓先生高興直呼，「聽某喙，大富貴（聽妻子的話，大富大貴）」。

台彩今天表示，春節期間刮中100萬元幸運得主中就有兩對年輕夫妻，都是先生聽太太的話買刮刮樂。

請繼續往下閱讀...

台彩指出，兩間刮中100萬元的彩券行分別是「恩典滿溢彩券行」，以及桃園市蘆竹區南竹路五段的「鴻富發彩券行」。

據「恩典滿溢彩券行」葉姓代理人描述，第一對幸運中獎的是新北年輕夫妻，原本是太太跟朋友集資買刮刮樂沾喜氣，但可惜沒有中大獎，太太便邀先生一起去玩刮刮樂，當天陸續刮了200元、300元、500元、1000元面額的刮刮樂，還是都沒有中獎，直到最後1000元面額刮刮樂刮出1000元，太太判斷「非常有靈感可以中大獎」。

於是疼妻的先生主動加碼再購買「2000萬超級紅包」，太太便決定以老公的幸運數字11選購，沒想到真的刮出100萬。太太開心直呼，「感謝老公加碼」讓她刮出大獎，也讓倆人出國旅遊的夢想得以實現。

另外一對中獎得主是桃園新婚夫妻，據「鴻富發彩券行」李姓代理人描述，赴美工作的倆人趁年前回台辦理結婚並在台灣過農曆年，採買年貨時順道到彩券行試手氣，買了幾張「2000萬超級紅包」，刮完後先生以為沒刮中就將彩券丟一旁。

但太太直覺不對，提議要「用台彩APP再對一次看看」，先生還回應，「不用啦，我已經對過沒有中」，但太太非常堅持，「聽我的就對了」，用APP確認後，手機畫面顯示總獎金超過5萬元。

這對夫妻快速交換眼神後，趕緊將彩券遞給店員確認，結果畫面顯示「大獎100萬元」，先生笑著對太太說，「果然聽某喙大富貴，以後凡事都聽妳的」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法