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DeepSeek彎道「抄」車慘了？美祭狠2招阻輝達H20銷中、砍星國出貨量

2025/01/31 10:28

中國新創公司DeepSeek發布一種新型AI模型後，美國議員呼籲對輝達晶片實施更嚴格出口管制。（路透）中國新創公司DeepSeek發布一種新型AI模型後，美國議員呼籲對輝達晶片實施更嚴格出口管制。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek發布一種新型AI模型後，美國議員呼籲對輝達晶片實施更嚴格出口管制，建議將限制擴大至輝達專為中國提供的H20晶片；同時點名運往新加坡的輝達晶片，似乎最終被轉運到「其他國家」，美議員直言，除非新加坡願意打擊向中國轉運晶片的行為，否則應限制對該國的晶片出口。

OpenAI 指控中國DeepSeek未經授權盜用其 AI 模型進行開發，業界則認為，DeepSeek 採用了大量輝達H100 AI晶片來訓練模型。目前川普政府正在考慮進一步收緊對中國的 AI 晶片出口管制，甚至可能將輝達專為中國市場開發的 H20 晶片納入禁令範圍。

美國議員也建議對輝達晶片實施更嚴格出口管制。《華爾街日報》31日報導，美國眾議院中國問題特設委員會主席John Moolenaa，以及民主黨議員Raja Krishnamoorthi，在致美國國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）的一封信提出建議，呼籲川普政府應考慮對輝達的H20晶片實施出口管制，並阻止出口類似製程的晶片。

這兩位議員還呼籲考慮「整治」對新加坡的晶片出口，直言這些技術顯然被轉運到了其他地方。

Moolenaar 和 Krishnamoorthi 認為，儘管美國實施出口管制，但 DeepSeek 的新模型仍得以開發，這並不意味著管制本身像某些人所說的那樣無效，而是意味著美國應該更頻繁更新管制。

2位議員說，頻繁更新出口管制至關重要，以確保中國不會利用監管漏洞，推進其人工智慧野心。

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