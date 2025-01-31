張忠謀首登Podcast 庫克「1句話」台積從英特爾手中搶到蘋果

台積電創辦人張忠謀首度登上Podcast，談及台積電如何贏得蘋果晶片業務等過程。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果於 2020 年推出 M1 晶片，從而為 Mac 過渡到客製化晶片，改變了蘋果的整個升級過程。先前蘋果採用英特爾晶片，為何後來轉向台積電？台積電創辦人張忠謀接受外媒專訪提及，蘋果執行長庫克（Tim Cook）對他說，英特爾根本不知道如何成為代工廠，張忠謀指出，「這是一個簡短且令我非常滿意的答案」。

張忠謀近期接受美國科技類Podcast龍頭Acquired專訪，這是他首度登上Podcast，《Acquired》的聽眾涵蓋許多知名企業老闆，輝達執行長黃仁勳、Mtea創辦人札克伯克都是客串來賓之一。主持人還透露，黃仁勳牽線促成這次專訪，嗨喊「黃仁勳願意抽出時間來幫助我們做這件事，真是太瘋狂了，太酷了」。

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這個專訪談及諸多議題，外界關心蘋果先前採用英特爾晶片，為何後來轉向台積電？對此，張忠謀回憶，稱當英特爾與蘋果接洽 iPhone 晶片時，暫停與台積電的談判。對於蘋果來說，與英特爾合作是合理的，因為英特爾已經為其 Mac 系列提供晶片。

不過，即使蘋果與英特爾保持著持續的合作關係，卻在經過兩個月的考慮後，蘋果還是決定與台積電合作。張忠謀回憶與庫克見面的時候，庫克告訴他沒什麼好擔心的，因為英特爾不知道如何成為代工廠。張忠謀說，「這是一個很簡短但對我來說非常滿意的答案」。

張忠謀表示，自己並不太擔心蘋果的決定，因為台積電在製造能力和客戶信任度方面都領先英特爾。他說，「我認識英特爾在台灣的很多客戶，他們沒有一個人喜歡英特爾，且希望有另一家供應商」。

最終，蘋果和台積電都從此次合作中獲益，後者現在是獨家晶片供應商。至於英特爾遭遇挑戰後，推出代工業務並採用新的製造策略，目前正在爭取更多客戶，包括亞馬遜的 AI 晶片 AWS 雲端服務部門。

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