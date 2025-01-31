南韓股市在春節連假後開盤，半導體族群受DeepSeek影響下挫，SK海力士一度慘跌11.86％。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國號稱低成本的AI黑馬DeepSeek一度造成美股暴跌，南韓股市在春節連假後今天（31日）開盤，半導體族群烏雲罩頂，輝達（NVIDIA）的合作夥伴SK海力士盤中最低下跌11.86％。

據《朝鮮日報》報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天以略高於平盤的2534.33點開出，隨即下殺至2498.9點，主要是受到半導體和電力設備股同步跳水拖累。

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向輝達供應HBM3E晶片的SK海力士，年節封關（24日）收盤價為22萬1000韓元（約新台幣5000元），今天以19萬7000韓元（約新台幣4458元）低開後繼續跌至19萬4800韓元（約新台幣4408元），目前已重返20萬韓元左右。

同樣屬於輝達供應鏈的韓美半導體一度慘跌8.79％，半導體測試設備商Techwing爆摔8.08％，同為測試設備商的DI（디아이）下殺5.16％，半導體商AP Systems、Auros Technology分別跌了6.16和5.69％。

原本預期在AI發展中受惠的電力設備商Gaon Cable重摔10.44％，同族群的HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy Industries、LS Electric各下跌9.78％、9.35％、9.22％不等。

相較之下，並未和輝達緊密聯繫且在低成本晶片有優勢的三星電子，受波及的程度似乎不大，股價下跌2％多。投入AI研發的NAVER、Kakao、Douzone Bizon則受到激勵，分別上漲5.15％、5.31％、4.70％。

南韓KB證券認為，DeepSeek崛起所造成的美股波動，會在短期內影響到韓國半導體股價，但從長遠來看，DeepSeek的低成本代表整體AI生態會隨之擴大，這對半導體來說並非壞事。

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