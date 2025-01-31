晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

捲入DeepSeek風暴！韓半導體開盤重挫 SK海力​​士慘跌近12％

2025/01/31 10:57

南韓股市在春節連假後開盤，半導體族群受DeepSeek影響下挫，SK海力士一度慘跌11.86％。（彭博）南韓股市在春節連假後開盤，半導體族群受DeepSeek影響下挫，SK海力士一度慘跌11.86％。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國號稱低成本的AI黑馬DeepSeek一度造成美股暴跌，南韓股市在春節連假後今天（31日）開盤，半導體族群烏雲罩頂，輝達（NVIDIA）的合作夥伴SK海力士盤中最低下跌11.86％。

《朝鮮日報》報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天以略高於平盤的2534.33點開出，隨即下殺至2498.9點，主要是受到半導體和電力設備股同步跳水拖累。

向輝達供應HBM3E晶片的SK海力士，年節封關（24日）收盤價為22萬1000韓元（約新台幣5000元），今天以19萬7000韓元（約新台幣4458元）低開後繼續跌至19萬4800韓元（約新台幣4408元），目前已重返20萬韓元左右。

同樣屬於輝達供應鏈的韓美半導體一度慘跌8.79％，半導體測試設備商Techwing爆摔8.08％，同為測試設備商的DI（디아이）下殺5.16％，半導體商AP Systems、Auros Technology分別跌了6.16和5.69％。

原本預期在AI發展中受惠的電力設備商Gaon Cable重摔10.44％，同族群的HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy Industries、LS Electric各下跌9.78％、9.35％、9.22％不等。

相較之下，並未和輝達緊密聯繫且在低成本晶片有優勢的三星電子，受波及的程度似乎不大，股價下跌2％多。投入AI研發的NAVER、Kakao、Douzone Bizon則受到激勵，分別上漲5.15％、5.31％、4.70％。

南韓KB證券認為，DeepSeek崛起所造成的美股波動，會在短期內影響到韓國半導體股價，但從長遠來看，DeepSeek的低成本代表整體AI生態會隨之擴大，這對半導體來說並非壞事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財