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歐央降息1碼 拉加德警告：經濟前景仍疲軟

2025/01/31 10:13

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。（彭博）歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行（ECB）週四（30日）政策會議後如預期降息1碼（0.25個百分點），ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）會後警告，歐元區經濟將在短期內保持疲軟。

綜合外媒報導，歐洲央行週四宣佈降息1碼，這是ECB自2024年6月開始放鬆貨幣政策以來，第5度降息，使得關鍵利率來到2.75％。ECB聲明表示，通貨緊縮「正在路上」，通膨率預計將在今年回到央行的2％目標。

ECB補充，歐元區通膨率仍高，主要是因為某些產業的薪資和價格仍在適應過去的通膨率，整體反應明顯延遲，但是整體而言，薪資成長如預期，獲利部分緩衝了對通膨的影響。

拉加德在會後表示，歐元區經濟將在「短期內保持疲軟」，即使服務業成長，調查也顯示出製造業持續緊縮，消費信心很脆弱。拉加德認為，經濟風險仍傾向「不利」，因為全球貿易出現更大的摩擦可能會影響歐元區經濟，而較低的信心會阻礙投資和消費。

拉加德也提到，儘管不容易知道關稅會帶來通貨膨脹還是通貨緊縮，但可以確定的是關稅將在全球產生負面影響。

拉加德發表上述言論之際，歐洲統計局公佈的最新數據顯示，歐元區的經濟成長在2024年Q4幾乎持平。

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