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FBI出手抓白手套！美調查Deepseek是否繞道新加坡取得輝達晶片

2025/01/31 09:16

外媒披露，美國正在調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當白手套購買輝達先進晶片，以規避美國禁令。（路透）外媒披露，美國正在調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當白手套購買輝達先進晶片，以規避美國禁令。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek從何處取得高階晶片，美國出手調查了。《彭博》披露，白宮及聯邦調查局官員（FBI）正在調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當白手套購買輝達先進晶片，以規避美國禁令。

報導指出，DeepSeek 最近發布一款名為 R1 的聊天機器人，在某些方面與美國的同類產品不相上下，這表明中國在AI競賽中有所進展。一些傑出的工程師甚至對 R1 的功能讚歎不已 。DeepSeek 也大力宣揚該款產品低成本和高效能，引發競爭對手猜測它是否基於西方技術構建。

知情人士表示，白宮和聯邦調查局的官員正在試圖確定 DeepSeek ，是否透過東南亞國家的中間商，購買美國已禁止向中國銷售的輝達晶片。

對此，DeepSeek 尚未回應置評請求。輝達發言人在一份聲明中強調，「我們堅持要求我們的合作夥伴遵守所有適用法律，如果我們收到任何違反的訊息，我們將採取相應行動」。

根據監管文件顯示，新加坡約佔輝達營收的 20% 。但根據這些文件，與新加坡收入相關的大多數貨物都「運往新加坡以外的地方」，運往新加坡的貨物微不足道。

輝達發言人表示，與新加坡相關的收入並不表示轉移到了中國。他說，「我們的公開文件揭示客戶的『帳單地址』而不是『發貨地址』，許多客戶在新加坡都有商業實體，並利用這些實體來銷售運往美國和西方的產品」。

美國眾議院中共問題特設委員會的民主黨和共和黨議員，在周三（29日）致國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）的一封信中，也提到輝達在新加坡的收入。眾議員John Moolenaar和（Raja Krishnamoorthi寫道：「如果不願意打擊對中出口，新加坡等國家就應該接受嚴格的許可要求」。

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