川普關稅不確定性推動避險需求 黃金再創歷史新高

週四（30日）金價創歷史新高。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於地緣政治不確定性，以及美國總統川普（Donald Trump）關稅計劃對全球經濟成長影響的關注，推動避險需求，週四（30日）金價創下歷史新高，盤中衝上2798.59美元，持續逼近3000美元大關。

現貨黃金一度飆升1.4％，報每盎司2798.59美元；3月交割的黃金期貨漲0.32％，至每盎司2843.4美元，盤中一度來到2847.6美元。

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Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示，可以看到川普政府貿易和外交新政策的不確定性，以及市場對此的焦慮，隨著黃金、白銀價格持續走高，新的技術買盤正在湧現。

白宮稍早宣佈，美國總統川普計劃在週六（2月1日）對鄰國墨西哥和加拿大課徵關稅，同時也在考慮對中國採取行動。消息一出，美元跌了2％，使其他貨幣持有者的黃金價格下降，而美國10年期債殖利率也降至1個月以上的最低水位。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）指出，可以看到黃金可能在Q1的某個時刻達到2900美元，突破這一大關後，今年內，黃金可能以3000美元的價格交易。

其他貴金屬方面，白銀上漲2.5％，報每盎司31.56美元；鈀金漲2.6％，收每盎司987.25美元；鉑金則上漲2.5％，報每盎司970.15美元。

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