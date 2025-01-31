晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅不確定性推動避險需求 黃金再創歷史新高

2025/01/31 09:16

週四（30日）金價創歷史新高。（彭博資料照）週四（30日）金價創歷史新高。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於地緣政治不確定性，以及美國總統川普（Donald Trump）關稅計劃對全球經濟成長影響的關注，推動避險需求，週四（30日）金價創下歷史新高，盤中衝上2798.59美元，持續逼近3000美元大關。

現貨黃金一度飆升1.4％，報每盎司2798.59美元；3月交割的黃金期貨漲0.32％，至每盎司2843.4美元，盤中一度來到2847.6美元。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示，可以看到川普政府貿易和外交新政策的不確定性，以及市場對此的焦慮，隨著黃金、白銀價格持續走高，新的技術買盤正在湧現。

白宮稍早宣佈，美國總統川普計劃在週六（2月1日）對鄰國墨西哥和加拿大課徵關稅，同時也在考慮對中國採取行動。消息一出，美元跌了2％，使其他貨幣持有者的黃金價格下降，而美國10年期債殖利率也降至1個月以上的最低水位。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）指出，可以看到黃金可能在Q1的某個時刻達到2900美元，突破這一大關後，今年內，黃金可能以3000美元的價格交易。

其他貴金屬方面，白銀上漲2.5％，報每盎司31.56美元；鈀金漲2.6％，收每盎司987.25美元；鉑金則上漲2.5％，報每盎司970.15美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財