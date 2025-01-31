英特爾去年Q4虧損收窄至40億 點燃轉虧為盈希望盤後大漲

英特爾去年第四季業績優於市場預期。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾1月30日發布去年第四季財報，營收連續第三季下滑，較前一年同期下降 7%至142.6億美元（約台幣4663億），高於市場預期，單季虧損1.26億美元（約台幣41億），也比分析師預期虧損8.38億美元少，激勵股價盤後大漲。

英特爾去年第四季營收年減 7% 至 142.6 億美元，高於預期的138.1億美元（約台幣4516億）。單季淨損約 1.26 億美元，比分析師先前預測第四季虧損 8.38 億美元（約台幣274億）還低。

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資料中心和AI部門營收33.9 億美元（約台幣1109億），下滑 3%；網路和邊緣運作部門貢獻16.2 億美元（約台幣530億）的收入，成長 10%；電腦晶片營收跌9%至80.2億美元（約台幣2623億）。

英特爾預期，由於季節性、經濟狀況和競爭，客戶正消化庫存，預料今年第一季營收落在117億美元至127億美元（約台幣3830億至4153億）之間，低於市場預期的128.7億美元（約台幣4208億）。

由於業績高於分析師預期，點燃營運轉虧為盈的希望，激勵英特爾股價盤後大漲，漲幅一度高達4%。台北時間1月31日早上8點40分上漲3.7%。

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