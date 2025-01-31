台彩公布春節大、小紅包獎注數據 逾8成一注中獎

過年期間，不少民眾買彩券試手氣。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩表示，大樂透春節加碼活動從1月24日開跑至大年初一（1月30日）已實施7期，加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計分別送出149組和266組，其中，春節大紅包、春節小紅包一注獨得的比重皆超過8成。

台彩統計，30日的春節大紅包、小紅包分別送出21組和50組，春節大紅包獎項開出的組別中，有17組為1注獨得100萬元獎金，3組為2注均分、其餘1組為3注均分，合計春節大紅包總中獎注數為26注；春節小紅包獎項開出的50組中，38組為1注獨得10萬元獎金、其餘12組由2注均分，合計春節小紅包獎項的中獎注數為62注。

請繼續往下閱讀...

台彩觀察，整體春節大紅包已送出的149組當中，有123組為一注獨得100萬元獎金，佔比約82.6%，而春節小紅包已送出的266組，有221組為一注獨得10萬元，佔比約為83.1%。春節大紅包、小紅包目前剩餘組數分別為331組和534組，大年初三開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。

台彩提到，在大樂透春節加碼活動期間，花蓮縣花蓮市的「金寶庫投注站｣在大年初一幸運開出1注春節大紅包和6注春節小紅包獎項，皆由同一張彩券中獎，對中的該組春節大紅包單注獎金50萬元，6注春節小紅包中有4注為獨得10萬元，2注各分得5萬元，7個獎項中獎金額合計為100萬元。

依據系統資料，花蓮縣這張幸運中獎的彩券是採用包牌方式投注，一次投注9個號碼（9連碰，投注金額4200元），選號方式則為自選。除了花蓮以外，台中、新北、台北、台南也都有幸運兒獲得春節大紅包的100萬元獎項。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法